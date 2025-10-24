Ο Κιρίλ Ντμίτριεφ, ειδικός απεσταλμένος του Ρώσου Προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν για θέματα επενδύσεων και οικονομικής συνεργασίας, δήλωσε την Παρασκευή ότι πιστεύει πως η Ρωσία, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ουκρανία βρίσκονται κοντά σε μια διπλωματική λύση για να τερματιστεί ο πόλεμος.

Μιλώντας σε αμερικανικό δίκτυο μετά την άφιξή του στην Ουάσινγκτον για συνομιλίες με Αμερικανούς αξιωματούχους, ο Ντμίτριεφ σημείωσε ότι η συνάντηση μεταξύ Ντόναλντ Τραμπ και Πούτιν δεν είχε ακυρωθεί, όπως ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος, και ότι οι δύο ηγέτες πιθανότατα θα συναντηθούν σε μεταγενέστερη ημερομηνία.

Η προγραμματισμένη σύνοδος είχε τεθεί σε αναμονή την Τρίτη, καθώς η άρνηση της Ρωσίας για άμεση εκεχειρία επηρέασε τις προσπάθειες για διαπραγματεύσεις. Ο Τραμπ δήλωσε ότι ακύρωσε τη συνάντηση με τον Πούτιν στη Βουδαπέστη λόγω της έλλειψης προόδου στις διπλωματικές προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου και επειδή η χρονική στιγμή δεν ήταν κατάλληλη.

Ωστόσο, ο Ντμίτριεφ την Παρασκευή δήλωσε: «Πιστεύω ότι η Ρωσία, οι ΗΠΑ και η Ουκρανία βρίσκονται στην πραγματικότητα αρκετά κοντά σε μια διπλωματική λύση».

Στις δηλώσεις του, ο Ντμίτριεφ δεν έδωσε λεπτομέρειες για το τι θα περιλάμβανε αυτή η λύση.

Ευρωπαϊκές χώρες συνεργάζονται με την Ουκρανία για μια νέα πρόταση εκεχειρίας κατά μήκος των υφιστάμενων γραμμών μάχης, όπως ανέφεραν αυτήν την εβδομάδα Ευρωπαίοι διπλωμάτες στο Reuters, ενσωματώνοντας κυρίως ιδέες που ήδη συζητούνται, ενώ πιέζουν ώστε οι ΗΠΑ να παραμείνουν σε κεντρικό ρόλο.

«Είναι ένα μεγάλο βήμα από τον Πρόεδρο Ζελένσκι να αναγνωρίσει ήδη ότι πρόκειται για τις γραμμές μάχης», δήλωσε ο Ντμίτριεφ. «Ξέρετε, η προηγούμενη θέση του ήταν ότι η Ρωσία πρέπει να φύγει εντελώς – οπότε πιστεύω ότι είμαστε σχετικά κοντά σε μια διπλωματική λύση που μπορεί να επιτευχθεί».

Η Ρωσία ξεκίνησε την ευρείας κλίμακας εισβολή στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022.

Ο Τραμπ είχε ανακοινώσει την περασμένη εβδομάδα ότι εκείνος και ο Πούτιν θα συναντηθούν σύντομα στην Ουγγαρία για να προσπαθήσουν να τερματίσουν τον πόλεμο. Ωστόσο, ο Πούτιν δεν έχει δείξει διάθεση για παραχωρήσεις. Η Ρωσία εδώ και καιρό απαιτεί η Ουκρανία να παραχωρήσει περισσότερο έδαφος πριν από οποιαδήποτε εκεχειρία.

Η επίσκεψη του Ντμίτριεφ στις ΗΠΑ για μια προγραμματισμένη συνάντηση γίνεται υπό το πρίσμα των πρόσφατα ανακοινωμένων αμερικανικών κυρώσεων κατά δύο από τις μεγαλύτερες πετρελαϊκές εταιρείες της Ρωσίας – μια κίνηση που στοχεύει να πιέσει τον Πούτιν να τερματίσει τον πόλεμο.

Παρά την κίνηση αυτή, ο Ντμίτριεφ δήλωσε ότι ο διάλογος μεταξύ Ρωσίας και ΗΠΑ θα συνεχιστεί. «Σίγουρα είναι δυνατός μόνο αν λαμβάνονται υπόψη τα συμφέροντα της Ρωσίας και αντιμετωπίζονται με σεβασμό», είπε νωρίτερα στο Reuters.

Ο Ντμίτριεφ απέφυγε να αποκαλύψει με ποιον θα συναντηθεί και προέβλεψε ότι οι αμερικανικές κυρώσεις στον τομέα του πετρελαίου θα έχουν αντίθετο αποτέλεσμα.

«Αυτό θα οδηγήσει μόνο σε υψηλότερη τιμή της βενζίνης στα αμερικανικά πρατήρια», δήλωσε ο ίδιος.

Το αμερικανικό μέσο Axios ανέφερε ότι ο Ντμίτριεφ θα συναντηθεί με τον ειδικό απεσταλμένο του Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, στο Μαϊάμι το Σάββατο. Το ρωσικό κρατικό πρακτορείο TASS ανέφερε ότι ο Ντμίτριεφ θα συναντήσει επίσης και άλλα άτομα, τα οποία δεν κατονόμασε.