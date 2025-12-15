Η κεντρική τράπεζα της Ρωσίας κατέθεσε αγωγή στη Μόσχα ζητώντας 230 δισ. δολάρια ως αποζημίωση από τη Euroclear, σηματοδοτώντας το πρώτο βήμα σε αυτό που το Κρεμλίνο έχει προειδοποιήσει ότι θα είναι ένας νομικός εφιάλτης για την ΕΕ λόγω των σχεδίων της να χρησιμοποιήσει παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία για να υποστηρίξει την Ουκρανία.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει να χρησιμοποιήσει τα αξίας σχεδόν 210 δισ. ευρώ περιουσιακά στοιχεία της ρωσικής κεντρικής τράπεζας, που έχουν παγώσει στην Ευρώπη μετά την εισβολή της Μόσχας το 2022 στην Ουκρανία, για να υποστηρίξει ένα δάνειο για τις στρατιωτικές και τις μη στρατιωτικές ανάγκες του Κιέβου το 2026 και το 2027.

Οι ηγέτες της ΕΕ συμφώνησαν την Παρασκευή να παγώσουν επ’ αόριστον τα περιουσιακά στοιχεία, επιχειρηματολογώντας ότι πρέπει να στηρίξουν την Ουκρανία επειδή δεν θέλουν η Μόσχα να επιτεθεί μια μέρα στο ΝΑΤΟ – κάτι που η Ρωσία αρνείται πως σχεδιάζει να κάνει.

Αναμένεται ταχεία απόφαση εναντίον της Euroclear

Νομικοί εμπειρογνώμονες περιμένουν ότι το Εμπορικό Δικαστήριο της Μόσχας θα εκδώσει μια ταχεία απόφαση εναντίον της Euroclear, του αποθετηρίου με έδρα το Βέλγιο που διακρατεί τα περισσότερα από τα περιουσιακά στοιχεία. Το δικαστήριο ανακοίνωσε ότι έλαβε την προσφυγή της κεντρικής τράπεζας στις 12 Δεκεμβρίου, ζητώντας 18,2 τρισεκατομμύρια ρούβλια – την πλήρη αξία των παγωμένων κρατικών περιουσιακών στοιχείων της Ρωσίας.

Αν κερδίσει η κεντρική τράπεζα, θα μπορούσε να επιδιώξει σε άλλες δικαιοδοσίες την εφαρμογή της απόφασης σε βάρος περιουσιακών στοιχείων του Euroclear, κυρίως σε δικαιοδοσίες που θεωρούνται «φιλικές» από τη Ρωσία, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Η Euroclear δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα για σχόλιο.