Το Κρεμλίνο απέρριψε σήμερα τις απειλές που διατύπωσε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι ότι αξιωματούχοι του Κρεμλίνου θα πρέπει να γνωρίζουν πού βρίσκονται τα καταφύγια, λέγοντας πως η Ουκρανία χάνει τον πόλεμο και η διαπραγματευτική θέση της επιδεινώνεται.

Ο Ζελένσκι είπε στο Axios ότι τα κέντρα της ρωσικής εξουσίας, όπως το Κρεμλίνο, αποτελούν πιθανούς στόχους, προσθέτοντας πως οι αξιωματούχοι του Κρεμλίνου «πρέπει να γνωρίζουν πού βρίσκονται τα καταφύγια».

«Ο Ζελένσκι προσπαθεί να δείξει στους Ευρωπαίους, που ενεργούν τώρα ως οι κουβαλητές, ότι είναι ένας τόσο πολύ γενναίος στρατιώτης», είπε ο εκπρόσωπος Τύπου του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ στην κρατική τηλεόραση.

«Στο μεταξύ, η κατάσταση στο μέτωπο δείχνει το αντίθετο. Κάθε ημέρα που περνά, η κατάσταση στην Ουκρανία επιδεινώνεται αμείλικτα. Και κάθε ημέρα οι διαπραγματευτικές θέσεις της Ουκρανίας επιδεινώνονται αμείλικτα».

Η Ρωσία ελέγχει 114.918 τετραγωνικά χιλιόμετρα ή περίπου το 19% της Ουκρανίας και έχει καταλάβει 4.729 τετραγωνικά χιλιόμετρα ουκρανικών εδαφών τον τελευταίο χρόνο, σύμφωνα με το φιλοουκρανικό DeepState.

Ερωτηθείς από τον ανταποκριτή του Κρεμλίνου της ρωσικής κρατικής τηλεόρασης Παβέλ Ζαρούμπιν, πώς το Κρεμλίνο θα αντιλαμβανόταν μία επίθεση στο κέντρο της ρωσικής εξουσίας, ο Πεσκόφ απάντησε ότι «είναι καλύτερο να μην το συζητάμε καν αυτό».

Η νύχτα στο Κίεβο μετατράπηκε σε εφιάλτη όταν ρωσικές δυνάμεις εξαπέλυσαν μαζική επιδρομή με 595 μη επανδρωμένα αεροσκάφη και 48 πυραύλους, σύμφωνα με τις επίσημες ουκρανικές αναφορές.

Όπως αναφέρει το Reuters η αεράμυνα κατέρριψε τη συντριπτική πλειονότητα, όμως ο όγκος και η διάρκεια της επίθεσης (άνω των 12 ωρών) άφησαν πίσω τους νεκρούς, τραυματίες και εκτεταμένες καταστροφές σε κατοικημένες περιοχές και υποδομές.

Στην ουκρανική πρωτεύουσα, τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν -ανάμεσά τους ένα 12χρονο κορίτσι– και δεκάδες τραυματίστηκαν. Πλήγματα αναφέρθηκαν σε 15 σημεία σε πέντε συνοικίες, με πολυκατοικίες να υφίστανται σοβαρές ζημιές από drones, ενώ καρδιολογικό ινστιτούτο επλήγη με θανατηφόρο απολογισμό, όπως αποκαλύπτουν νέα βίντεο που έρχονται στο φως. Οι σειρήνες ακούγονταν διαρκώς, οι εκρήξεις αντηχούσαν σε πολλές γειτονιές και χιλιάδες πολίτες κρύφτηκαν σε υπόγεια και σταθμούς του μετρό, σύμφωνα με το AP.