Η νύχτα στο Κίεβο μετατράπηκε σε εφιάλτη όταν ρωσικές δυνάμεις εξαπέλυσαν μαζική επιδρομή με 595 μη επανδρωμένα αεροσκάφη και 48 πυραύλους, σύμφωνα με τις επίσημες ουκρανικές αναφορές.

Όπως αναφέρει το Reuters η αεράμυνα κατέρριψε τη συντριπτική πλειονότητα όμως ο όγκος και η διάρκεια της επίθεσης (άνω των 12 ωρών) άφησαν πίσω τους νεκρούς, τραυματίες και εκτεταμένες καταστροφές σε κατοικημένες περιοχές και υποδομές.

Στην ουκρανική πρωτεύουσα, τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν -ανάμεσά τους ένα 12χρονο κορίτσι- και δεκάδες τραυματίστηκαν. Πλήγματα αναφέρθηκαν σε 15 σημεία σε πέντε συνοικίες, με πολυκατοικίες να υφίστανται σοβαρές ζημιές από drones, ενώ καρδιολογικό ινστιτούτο επλήγη με θανατηφόρο απολογισμό, όπως αποκαλύπτουν νέα βίντεο που έρχονται στο φως. Οι σειρήνες ακούγονταν διαρκώς, οι εκρήξεις αντηχούσαν σε πολλές γειτονιές και χιλιάδες πολίτες κρύφτηκαν σε υπόγεια και σταθμούς του μετρό, σύμφωνα με το AP.

A monster plague of angry, lethal war locusts filling Ukraine’s skies in Zaporizhzhia, Odesa, and Kyiv. "Missiles are still hitting the city," Kyiv Mayor Vitali Klitschko warned after dawn, urging residents to stay in shelters.#CloseTheSkies https://t.co/lW7lWFyKmo pic.twitter.com/MxKb4i1IT6 — Michael Linder (@michaellinder) September 28, 2025

Οι επιθέσεις δεν περιορίστηκαν στο Κίεβο. Στη Ζαπορίζια αναφέρθηκαν τουλάχιστον 16 τραυματίες και εκτεταμένες πυρκαγιές σε κτίρια, ενώ πλήγματα καταγράφηκαν — σύμφωνα με την ουκρανική ηγεσία — και στις περιφέρειες Χμελνίτσκι, Σούμι, Μικολάιβ, Τσερνίχιβ και Οδησσό. Το μέγεθος της επίθεσης οδήγησε και σε κινδύνους για γειτονικές χώρες: η Πολωνία ενεργοποίησε προληπτικά την πολεμική αεροπορία της και έθεσε σε επιφυλακή τα συστήματα αεράμυνας, καθώς ρωσικά UAVs κινούνταν κοντά στα σύνορα.

Ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι καταδίκασε ως «μαζική» την επιχείρηση, ζητώντας σκληρότερες διεθνείς κυρώσεις και περαιτέρω αποκοπή των ρωσικών εσόδων από ενέργεια, με το επιχείρημα ότι μόνο η αύξηση του κόστους για το Κρεμλίνο μπορεί να αναχαιτίσει την κλιμάκωση. Παράλληλα, το ουκρανικό ΥΠΕΞ τόνισε ότι επρόκειτο για μια από τις βαρύτερες επιθέσεις από την έναρξη του πολέμου, με εκατοντάδες ιπτάμενα μέσα να πλήττουν κατοικίες και μη στρατιωτικούς στόχους.

Στο πεδίο, τα σωστικά συνεργεία εργάστηκαν αδιάκοπα για απεγκλωβισμούς, με εικόνες από τη Σολομιανσκι να δείχνουν πενταώροφη πολυκατοικία μισογκρεμισμένη και πυροσβέστες να δίνουν μάχη με τις φλόγες και τα συντρίμμια. Το Ινστιτούτο Καρδιολογίας μέτρησε νεκρούς, ενώ σε γειτονικούς δήμους αναφέρθηκαν εκτεταμένες φθορές σε στέγες, προσόψεις και δίκτυα κοινής ωφέλειας.

One of the destroyed streets of Kyiv today. The search for people trapped under the rubble in their own homes continues. The russians are simply monsters. This inhuman cruelty inflicted on the peaceful citizens of Ukraine! pic.twitter.com/xTxJT6jd4P — Katerina Horbunova (@blue_eyedKeti) September 28, 2025

Στην Πολωνία, αεροπορική κινητοποίηση ήρθε λίγες μέρες μετά από παραβιάσεις εναέριου χώρου κρατών της ανατολικής πτέρυγας που καταγράφηκαν από τα υπουργεία Άμυνάς τους, ενισχύοντας την ανησυχία ότι ο κίνδυνος διάχυσης της σύγκρουσης δεν είναι θεωρητικός. Διπλωματικές πηγές υπογραμμίζουν ότι οι σύμμαχοι παρακολουθούν σε πραγματικό χρόνο την τροχιά των UAVs και ενεργοποιούν κανόνες εμπλοκής για αποφυγή ατυχημάτων και λανθασμένων υπολογισμών, αναφέρει το ABC News

Εντός Ουκρανίας, οι τοπικές αρχές προειδοποίησαν για ενδεχόμενους νέους γύρους επιθέσεων, καλώντας τους πολίτες να ακολουθούν αυστηρά τις οδηγίες καταφυγίων και να αποφεύγουν τα παράθυρα και τα μπαλκόνια κατά τη διάρκεια συναγερμών. Η ενεργειακή υποδομή, τα νοσοκομεία και τα σχολεία παραμένουν στόχοι υψηλού κινδύνου, με τις δημοτικές υπηρεσίες να εκτελούν ταχείες αποκαταστάσεις σε δίκτυα θέρμανσης και ηλεκτροδότησης ενόψει του χειμώνα.

Παρά την επιτυχία της αεράμυνας σε ποσοτικούς όρους, ο ψυχολογικός αντίκτυπος και οι στοχευμένες καταστροφές σε αστικές γειτονιές τροφοδοτούν τη συζήτηση για περαιτέρω αντιαεροπορική ενίσχυση (πυραυλικά συστήματα, ραντάρ, αντιαεροπορικό πυροβολικό) από τους εταίρους της Ουκρανίας.

Η πρωινή επίθεση επιβεβαιώνει ότι η αεροπορική φθορά παραμένει βασικό εργαλείο στον ρωσικό σχεδιασμό -λέει η Washington Post– με την Ουκρανία να ζητά επιπλέον συστήματα άμυνας και σκληρότερες οικονομικές κυρώσεις ως αναγκαία προϋπόθεση για τον περιορισμό παρόμοιων «μαζικών» επιχειρήσεων στο μέλλον.