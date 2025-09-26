Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου χαρακτήρισε σήμερα «ανεύθυνες» τις δηλώσεις του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος, σε συνέντευξη που μεταδόθηκε χθες, έκανε λόγο για ενδεχόμενα πλήγματα κατά της ρωσικής ηγεσίας.

Ο Ντμίτρι Πεσκόφ, απαντώντας σε σχετική ερώτηση κατά την καθιερωμένη ενημέρωση των δημοσιογράφων, δήλωσε ότι ο Ζελένσκι «αναφέρεται σε όλα τα ενδεχόμενα χωρίς κανένα περιορισμό, κάτι που είναι μάλλον ανεύθυνο».

Κατά τη συνέντευξή του στο αμερικανικό μέσο Axios, ο Ουκρανός πρόεδρος απάντησε θετικά στο ερώτημα αν οι υπάλληλοι του Κρεμλίνου θα πρέπει να γνωρίζουν πού βρίσκονται τα καταφύγια αεράμυνας, λέγοντας ότι οι Ρώσοι αξιωματούχοι ενδέχεται να χρειαστούν πράγματι αυτά τα καταφύγια, εφόσον δεν σταματήσουν τον πόλεμο που ξεκίνησε με την εισβολή στην Ουκρανία το 2022.

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, ρωσικός πύραυλος προκάλεσε ζημιές στο κτίριο της ουκρανικής κυβέρνησης στο Κίεβο, αρκετές εκατοντάδες χιλιόμετρα από τη γραμμή του μετώπου, σύμφωνα με τις ουκρανικές αρχές.

Ως απάντηση στη ρωσική επιθετικότητα, η Ουκρανία πραγματοποιεί τακτικά επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) εντός ρωσικού εδάφους, πλήττοντας κυρίως ενεργειακές εγκαταστάσεις, ενώ ορισμένα drones φτάνουν έως και στη Μόσχα ή τα περίχωρά της.

Στην ίδια συνέντευξη, ο Ζελένσκι διευκρίνισε ότι η Ουκρανία δεν στοχεύει αμάχους και τόνισε: «Δεν είμαστε τρομοκράτες».

Πρόσθεσε επίσης ότι επιδιώκει την απόκτηση όπλων με μεγαλύτερη εμβέλεια, που θα μπορούσαν να πλήξουν στόχους βαθιά μέσα στο ρωσικό έδαφος, χωρίς όμως να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες.

Η χρήση δυτικών όπλων για επιθέσεις εντός Ρωσίας παραμένει ζήτημα υψηλής πολιτικής ευαισθησίας, καθώς αρκετοί σύμμαχοι της Ουκρανίας ανησυχούν για πιθανή κλιμάκωση της σύγκρουσης.

Ωστόσο, σύμφωνα με τον Ζελένσκι, ο Ντόναλντ Τραμπ τού έχει δώσει την άδεια να συνεχίσει τις επιθέσεις κατά ρωσικών ενεργειακών υποδομών.

Ο Τραμπ, αν και είχε στο παρελθόν φιλικές σχέσεις με τον Βλαντίμιρ Πούτιν, εμφανίζεται τις τελευταίες εβδομάδες όλο και πιο απογοητευμένος από τον Ρώσο πρόεδρο, τον οποίο πρόσφατα χαρακτήρισε «χάρτινο τίγρη».