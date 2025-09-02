Για πιθανές εντάσεις με τη Ρωσία προειδοποιεί αξιωματούχος του στρατού της Γερμανίας, καθώς η Μόσχα ετοιμάζεται για την κοινή στρατιωτική άσκηση «Zapad» με τη Λευκορωσία σε δύο εβδομάδες κοντά στα σύνορα της Λιθουανίας, χώρας – μέλους του ΝΑΤΟ.

Τη Δευτέρα ξεκίνησε στη Βαλτική Θάλασσα η στρατιωτική άσκηση Northern Coasts του ΝΑΤΟ, με τη συμμετοχή πάνω από 12 χωρών συμμάχων μεταξύ των οποίων ΗΠΑ και Καναδάς. Ο ανώτατος στρατιωτικός διοικητής της Γερμανίας, στρατηγός Κάρστεν Μπρόερ, ανακοίνωσε σε συνέντευξη Τύπου στο Βερολίνο ότι οι στρατιωτικές ασκήσεις θα αποτελέσουν τον πυρήνα της σειράς ασκήσεων Quadriga, με στόχο την ενίσχυση της αποτροπής και τη βελτίωση της ετοιμότητας των συμμετεχόντων ενόπλων δυνάμεων.

«Ο Ρώσος πρόεδρος Πούτιν μας παρακολουθεί. Τα σχέδιά του εκτείνονται πέραν της Ουκρανίας. Ως ένοπλες δυνάμεις, πρέπει να προετοιμαστούμε για αυτό», δήλωσε, προσθέτοντας ότι οι συμμετέχουσες δυνάμεις θα επικεντρωθούν τόσο σε υβριδικές όσο και σε συμβατικές απειλές.

«Η στρατιωτική άσκηση περιλαμβάνει 8.000 στρατιώτες από 14 χώρες, 40 πλοία, 30 αεροσκάφη και περισσότερα από 1.800 οχήματα», ανέφερε στους δημοσιογράφους. «Θα εξασκηθούμε στη μεταφορά στρατευμάτων και εξοπλισμού προς τη Λιθουανία δια θαλάσσης, χερσαίως και αεροπορικώς».

Ο στρατηγός Μπρόερ προειδοποίησε επίσης για πιθανές εντάσεις με τη Ρωσία, που ετοιμάζεται να διεξαγάγει την κοινή στρατιωτική άσκηση «Zapad» με τη Λευκορωσία σε δύο εβδομάδες κοντά στα σύνορα της Λιθουανίας. «Κάποια μέρη της Quadriga αναπόφευκτα θα συμπέσουν χρονικά με τη Zapad», σημείωσε, εξηγώντας ότι και οι δύο ασκήσεις θα πραγματοποιηθούν σε μικρή χρονική απόσταση με τις ένοπλες δυνάμεις να επιχειρούν κοντά μεταξύ τους.

«Και θα ήθελα να τονίσω ξανά ότι θέλουμε να αποτρέψουμε, δεν θέλουμε κλιμάκωση. Ασκούμε αποκλειστικά άμυνα», συνέχισε. «Για τη Zapad 2025, δεν έχουμε λάβει ακόμη καμία ένδειξη ότι υπάρχουν προετοιμασίες για επίθεση υπό την κάλυψη των ασκήσεων. Όμως είμαστε σε εγρήγορση. Και όταν λέω εγρήγορση, δεν εννοώ μόνο τις γερμανικές ένοπλες δυνάμεις, εννοώ το ΝΑΤΟ», πρόσθεσε ο Μπρόερ.