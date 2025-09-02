Ο Ρώσος πρόεδρος, Βλαντίμιρ Πούτιν, δήλωσε την Τρίτη ότι η Μόσχα δεν είχε ποτέ αντιταχθεί στην πιθανή ένταξη της Ουκρανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και απέρριψε τους ισχυρισμούς ότι η Ρωσία σχεδιάζει με κάποιον τρόπο να επιτεθεί στην Ευρώπη.

Ωστόσο, όπως είπε ο Ρώσος πρόεδρος, η ένταξη της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ είναι «κόκκινη γραμμή» για τη Μόσχα.

Ο Πούτιν είπε στον Σλοβάκο πρωθυπουργό, Ρόμπερτ Φίτσο, σε συνάντησή τους στην Κίνα, ότι οι δυτικές χώρες και η στρατιωτική συμμαχία του ΝΑΤΟ προσπαθούν να απορροφήσουν ολόκληρο τον μετασοβιετικό χώρο, ενώ, όπως ισχυρίστηκε, η Ρωσία δεν έχει άλλους στόχους πέρα από την προστασία των συμφερόντων της.

Την ίδια ώρα, ο Πούτιν είπε, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, ότι είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο συνεργασίας της Ρωσίας με τις ΗΠΑ στο πυρηνικό εργοστάσιο της Ζαπορίζια.