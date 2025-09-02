Όταν ο πρόεδρος της Ρωσίας, Βλαντίμιρ Πούτιν, παρευρέθηκε στην ετήσια σύνοδο κορυφής του κύριου οργανισμού για την ασφάλεια της Ευρασίας πριν από τρία χρόνια, φαινόταν απομονωμένος και σε πολύ δύσκολη θέση.

Οι New York Times γράφουν πως ο ηγέτης της Κίνας, Σι Τζινπίνγκ, είχε εκφράσει ανησυχίες κατά τη διάρκεια της συνόδου για την εισβολή του Πούτιν στην Ουκρανία. Άλλοι αρχηγοί κρατών άφησαν τον Ρώσο ομόλογό τους μόνο του πριν από τις συναντήσεις την ώρα που στο πεδίο της μάχης στην Ουκρανία, τα στρατεύματα της Μόσχας βρίσκονταν σε υποχώρηση.

Ωστόσο, τώρα η τύχη του κ. Πούτιν φαίνεται να αλλάζει και το ίδιο κάνει και ο κόσμος, σημειώνουν στην ανάλυσή τους οι New York Times.

Πουθενά αλλού δεν ήταν αυτό πιο εμφανές τις τελευταίες ημέρες από ό,τι στην Τιαντζίν της Κίνας, όπου ηγέτες από κράτη μέλη του Οργανισμού Συνεργασίας της Σαγκάης, της ευρασιατικής ομάδας ασφαλείας, συναντήθηκαν τη Δευτέρα μαζί με αρχηγούς κρατών από άλλες χώρες.

Η στροφή των 180 μοιρών και ο «ελέφαντας στο δωμάτιο»

Ο Πούτιν κατηγόρησε δημόσια τη Δύση για τον πόλεμο στην Ουκρανία. Κατά τη διάρκεια των χαιρετισμών κρατούσε το χέρι του πρωθυπουργού Ναρέντρα Μόντι της Ινδίας και ξέσπασε σε γέλια κατά τη διάρκεια της συνάντησής τους με τον Κινέζο ηγέτη, Σι Τζινπίνγκ. Επιπρόσθετα, οι ηγέτες από το Ιράν, το Νεπάλ, το Τατζικιστάν, την Τουρκία και το Βιετνάμ έδωσαν τα χέρια με τον κ. Πούτιν σε κατ’ ιδίαν συναντήσεις.

Ο «ελέφαντας στο δωμάτιο» είναι, σύμφωνα με το δημοσίευμα των Times, ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος βοήθησε στον τερματισμό της απομόνωσης του κ. Πούτιν, καλωσορίζοντάς τον σε αμερικανικό έδαφος για πρώτη φορά μετά από μια δεκαετία, ενώ το αποτέλεσμα της σύγκρουσής του με ηγέτες από τη Βραζιλία, την Ινδία και τη Νότια Αφρική, ήταν αυτοί να έρθουν πιο κοντά στον Πούτιν.

Οι σχέσεις του Τραμπ με τον Μόντι είναι τεταμένες, αφότου το Νέο Δελχί αρνήθηκε να αναγνωρίσει τον ρόλο του ηγέτη των ΗΠΑ στον τερματισμό της στρατιωτικής σύγκρουσης της Ινδίας και του Πακιστάν. Ο Τραμπ επέβαλε ως απάντηση πληθώρα δασμών στην Ινδία και κατηγορεί ταυτόχρονα το Νέο Δελχί πως αγοράζει ρωσικό πετρέλαιο.

Οι Times αναφέρουν πως από τις πρώτες ημέρες του πολέμου, η Ρωσία έχει επικεντρωθεί στις διπλωματικές της σχέσεις με χώρες που βρίσκονται εκτός Δύσης, όπως η Κίνα, η Ινδία και η Τουρκία.

«Δεν είναι μόνο ότι η Ρωσία υπέμεινε τριάμισι χρόνια δύσκολου πολέμου και εξακολουθεί να στέκεται όρθια και να προχωρά μπροστά, αλλά και ότι η διπλωματία της Ρωσίας ήταν αρκετά επιδέξια», δήλωσε ο Michael Kimmage, διευθυντής του Ινστιτούτου Kennan με έδρα την Ουάσινγκτον, το οποίο επικεντρώνεται στην Ευρασία.

Μια εναλλακτική πρόταση

Αν και οι σχέσεις της Μόσχας με πολλές ευρωπαϊκές χώρες παραμένουν ιδιαίτερα τεταμένες, με τις περισσότερες να μην αναγνωρίζουν τις εδαφικές διεκδικήσεις της, οι ανατρεπτικοί εμπορικοί πόλεμοι και η ασταθής εξωτερική πολιτική του Τραμπ έχουν δημιουργήσει ένα άνοιγμα το οποίο ο Πούτιν θα μπορούσε να εκμεταλλευτεί για να παρουσιάσει τη χώρα του σαν έναν πιο σταθερό εταίρο.

«Το κινεζικό επιχείρημα, στο οποίο οι Ρώσοι είναι στην ευχάριστη θέση να συμμετάσχουν, είναι ότι οι ΗΠΑ αποτελούν πηγή αταξίας», είπε ο κ. Michael Kimmage. «Δεν είναι απλώς ένα μιμίδιο ή ένα επιχείρημα τώρα. Είναι αλήθεια».

Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών, Σεργκέι Λαβρόφ, παρουσίασε τη σύνοδο κορυφής της Τιαντζίν ως απάντηση στις δυτικές προσπάθειες να διατηρήσουν την κυριαρχία τους μέσω δασμών και τον πρωταρχικό ρόλο του δολαρίου στο διεθνές εμπόριο.

Είναι πλέον σαφές, δήλωσε στη ρωσική κρατική τηλεόραση, ότι «αυτοί οι ανταγωνιστές όχι μόνο έχουν γίνει ισχυρότεροι, αλλά από πολλές απόψεις είναι ήδη μπροστά από την ιστορική συλλογική Δύση».