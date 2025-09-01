Παρεμβολή απενεργοποίησε τις υπηρεσίες πλοήγησης GPS σε βουλγαρικό αεροδρόμιο και ανάγκασε αεροσκάφος που μετέφερε την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, να προσγειωθεί την Κυριακή στο Πλόβντιβ χρησιμοποιώντας χάρτες, όπως μετέδωσαν οι Financial Times, επικαλούμενοι πηγές. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, υπάρχουν υποψίες για ρωσικό σαμποτάζ πίσω από το περιστατικό.

Καθώς πλησίαζε το αεροδρόμιο του Πλόβντιβ το απόγευμα της Κυριακής, το αεροσκάφος που μετέφερε την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν έχασε τη δυνατότητα χρήσης ηλεκτρονικών βοηθημάτων πλοήγησης, όπως επιβεβαίωσε η Βουλγαρική Αρχή Εναέριας Κυκλοφορίας, σύμφωνα με την Daily Mail.

Άλλωστε, όπως έχει γίνει γνωστό, οι παρεμβολές σε GPS, που διακόπτουν την πρόσβαση στο δορυφορικό σύστημα πλοήγησης, είναι τακτική που η Ρωσία έχει χρησιμοποιήσει στο παρελθόν.

Breaking news: A suspected Russian interference attack targeting the president of the European Commission, Ursula von der Leyen, disabled GPS navigation services at a Bulgarian airport and forced the commission president’s plane to land using paper maps. https://t.co/FguqRHYCTY pic.twitter.com/d2FBcdnu9R — Financial Times (@FT) September 1, 2025

Κύκλους πάνω από το αεροδρόμιο έκανε ο πιλότος πριν προσγειώσει το αεροσκάφος που μετέφερε τη φον ντερ Λάιεν

Η τεχνική αυτή έχει παραδοσιακά εφαρμοστεί από στρατιωτικές και μυστικές υπηρεσίες για την προστασία ευαίσθητων περιοχών. «Όλη η περιοχή του αεροδρομίου έχασε το σήμα GPS», δήλωσε ένας αξιωματούχος.

Ο πιλότος αναγκάστηκε να κάνει κύκλους πάνω από το αεροδρόμιο για περίπου μία ώρα πριν αποφασίσει τελικά να προσγειώσει το αεροπλάνο χειροκίνητα, χρησιμοποιώντας μόνο έντυπους χάρτες.

«Ήταν αναμφίβολα παρεμβολή», πρόσθεσαν οι πηγές.

Σε ανακοίνωση μετά το περιστατικό, η Βουλγαρική Αρχή Εναέριας Κυκλοφορίας τόνισε ότι καταγράφεται «σημαντική αύξηση» τέτοιων περιστατικών από την έναρξη της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022.

«Οι παρεμβολές αυτές διαταράσσουν τη σωστή λήψη σημάτων GPS, προκαλώντας διάφορες λειτουργικές δυσκολίες για τα αεροσκάφη και τα συστήματα εδάφους», σημείωσε η Αρχή.