Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, μετέβη στη Λετονία και μίλησε στους δημοσιογράφους το μεσημέρι της Παρασκευής.

Μιλώντας δίπλα στην πρωθυπουργό της Λετονίας, Εβίκα Σιλίνια, επαίνεσε το έργο της χώρας για να γίνει «μια πραγματική δύναμη στα drones και τα αντι-drones» στην Ευρώπη, συνεισφέροντας στην ασφάλεια του ΝΑΤΟ στην περιοχή που συνορεύει με τη Ρωσία.

«Ξέρουμε ότι η Ευρώπη είναι ασφαλής μόνο αν τα ανατολικά της σύνορα είναι ασφαλή», τόνισε.

Πρόσθεσε:

«Οι κίνδυνοι για τους οποίους η χώρα σας και τα άλλα κράτη της Βαλτικής μας είχαν προειδοποιήσει, δυστυχώς, έχουν πλέον υλοποιηθεί», είπε.

Και συνέχισε: «Ο βίαιος πόλεμος της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας βρίσκεται πλέον στο τέταρτο έτος, ο Πούτιν είναι αρπακτικό, οι πληρεξούσιοί του στοχοποιούν τις κοινωνίες μας για χρόνια με υβριδικές επιθέσεις, με κυβερνοεπιθέσεις, και η εργαλειοποίηση των μεταναστών είναι ένα ακόμη παράδειγμα».

Η πρόεδρος της Επιτροπής τόνισε ότι «όλη η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να κατανοήσει ότι είναι σημαντικό να εργαστεί για την ετοιμότητα, την άμεση ετοιμότητα» ώστε να ανταποκριθεί σε αυξανόμενους κινδύνους και απειλές.

Σημείωσε τη σημασία της χρηματοοικονομικής ευελιξίας για τα κράτη-μέλη της ΕΕ «ώστε να επενδύουν στην άμυνά τους» και την ανάγκη για περισσότερες κοινές προμήθειες σε όλη την Ευρώπη.

Η φον ντερ Λάιεν πρόσθεσε επίσης ότι «παράλληλα» η ΕΕ πρέπει να εργαστεί για την ενίσχυση των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων.