Η Θάσος είναι γεμάτη καταπράσινες ακρογιαλιές, όμως υπάρχει ένα μέρος που ξεχωρίζει πέρα από κάθε σύγκριση: η Γκιόλα. Στο νότιο τμήμα του νησιού, κοντά στην Αστρίδα, αυτή η μοναδική γεωλογική κοιλότητα γεμίζει συνεχώς με θαλασσινό νερό από τα κύματα, δημιουργώντας ένα ονειρικό σκηνικό.

Η Γκιόλα συγκαταλέγεται ανάμεσα στις λιγοστές φυσικές πισίνες της χώρας. Σχηματίστηκε με το πέρασμα των αιώνων, με τα κύματα της θάλασσας και τους βράχους που την περικυκλώνουν να αποτελούν στην πραγματικότητα τους «δημιουργούς» της. Με βάθος τριών μέτρων, τα νερά της είναι πιο ζεστά από εκείνα της θάλασσας που αγκαλιάζουν την εξωτερική πλευρά της και τα οποία εντοπίζονται 8 μέτρα πιο κάτω, αναλαμβάνοντας τον «ανεφοδιασμό» της πισίνας με τα κύματά τους.

Σύμφωνα, μάλιστα, με το μύθο, η Γκιόλα δημιουργήθηκε από τον Δία προκειμένου να απολαμβάνει σε αυτή το μπάνιο της η Αφροδίτη. Γι’ αυτό θα ακούσετε και πολλούς να την αποκαλούν το «δάκρυ της Αφροδίτης». Ωστόσο, ένας άλλος μύθος υποστηρίζει ότι ήταν το μάτι του Δία για να την παρακολουθεί.

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