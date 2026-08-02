Εκτεινόμενη για 500 χιλιόμετρα κατά μήκος των ακτών της βόρειας Ναμίμπια, η Ακτή των Σκελετών (Skeleton Coast) αποτελεί ένα απόκοσμο αξιοθέατο, όπου οι άγονοι αμμόλοφοι της ερήμου Ναμίμπ συναντούν τον απέραντο Ατλαντικό Ωκεανό.

Το μοναδικό τοπίο της, γεμάτο με τα οστά νεκρών ζώων και τα σκουριασμένα κουφάρια εκατοντάδων ναυαγίων, αποτελεί μια απόκοσμη πρόκληση για τους ταξιδιώτες περιπέτειας και τους ατρόμητους φωτογράφους.

«Η γη που ο Θεός έφτιαξε με θυμό»

Η περιοχή θεωρείται δικαιωματικά ένα από τα πιο εχθρικά και αφιλόξενα μέρη του κόσμου, γεγονός που της χάρισε τρομακτικά παρατσούκλια στο πέρασμα των αιώνων. Οι Πορτογάλοι θαλασσοπόροι του 15ου αιώνα την αποκαλούσαν «Πύλες της Κολάσεως», ενώ οι ντόπιοι ιθαγενείς Σαν τη χαρακτήριζαν ως «Η γη που ο Θεός έφτιαξε με θυμό».

Αυτή η δυσοίωνη φήμη δεν οφείλεται σε ανθρώπινες απειλές –καθώς η περιοχή είναι ερημική και απόλυτα ασφαλής από πλευράς εγκληματικότητας– αλλά στις ακραίες περιβαλλοντικές συνθήκες. Το παγωμένο Ρεύμα Μπενγκέλα που έρχεται από την Ανταρκτική συναντά τον καυτό αέρα της ερήμου, δημιουργώντας μια μόνιμη, εξαιρετικά πυκνή ομίχλη και απρόβλεπτα θαλάσσια ρεύματα.

Μάλιστα, για τους ναυτικούς των περασμένων αιώνων, η Ακτή των Σκελετών αποτελούσε μια παγίδα χωρίς επιστροφή. Αν ένα πλοίο τσακιζόταν στα βράχια λόγω της ομίχλης, τα ισχυρά κύματα έσπρωχναν τους επιζώντες στη στεριά, καθιστώντας αδύνατο να κολυμπήσουν πίσω στον ωκεανό. Εκεί, έρχονταν αντιμέτωποι με την παντελή έλλειψη τροφής και νερού, με αποτέλεσμα να πεθαίνουν από τη δίψα και την εξάντληση μέσα στην ατελείωτη έρημο.

Εξάλλου, η ίδια η ονομασία «Ακτή των Σκελετών» προέρχεται τόσο από αυτά τα ναυάγια, όσο και από τον τεράστιο αριθμό οστών από φάλαινες και φώκιες που ξεβράζονταν εκεί κατά την εποχή της ακμής της φαλαινοθηρίας. Μάλιστα, η νομαδική φυλή των Himba (ή Ovahimba), που ζει στις ευρύτερες περιοχές της βορειοδυτικής Ναμίμπια, χρησιμοποιούσε ιστορικά αυτά τα τεράστια οστά φαλαινών για την κατασκευή των σκελετών των καλυβών τους.

Εξερευνώντας το Εθνικό Πάρκο με ασφάλεια

Σήμερα, η περιοχή προστατεύεται ως Εθνικό Πάρκο (Skeleton Coast National Park) και η επίσκεψη σε αυτήν γίνεται με αυστηρούς κανόνες, καθώς ένα απλό μηχανικό πρόβλημα στην καρδιά της ερήμου μπορεί να αποβεί μοιραίο χωρίς τον κατάλληλο εξοπλισμό.

Το νότιο τμήμα είναι προσβάσιμο στο κοινό με οχήματα 4×4 μέσω συγκεκριμένων εισόδων, με τον παραλιακό δρόμο να φτάνει μέχρι το Terrace Bay, όπου λειτουργεί το μοναδικό μόνιμο κρατικό κατάλυμα.

Το βόρειο τμήμα που εκτείνεται από το Möwe Bay έως τον ποταμό Kunene στα σύνορα με την Ανγκόλα, είναι αυστηρά ελεγχόμενο. Η πρόσβαση εκεί επιτρέπεται αποκλειστικά με οργανωμένα αεροπορικά σαφάρι και η διαμονή γίνεται σε εγκεκριμένα, πολυτελή οικολογικά καταλύματα, όπως το διάσημο Hoanib Skeleton Coast Camp.

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