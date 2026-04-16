Η Κρέιτερ στα βάθη του Όρεγκον, στις ΗΠΑ, δεν είναι απλά μια λίμνη. Είναι το απομεινάρι μιας βίαιης ηφαιστειακής έκρηξης που μεταμορφώθηκε σε έναν από τους πιο γαλήνιους προορισμούς του κόσμου.

Η λίμνη Κρέιτερ, λοιπόν, με τα πιο βαθιά και καθαρά νερά στην Αμερική, προσκαλεί τους επισκέπτες να ανακαλύψουν τα μυστικά που κρύβει η αρχαία καλντέρα του Όρους Μαζάμα και να θαυμάσουν από κοντά αυτό το μυστηριώδες αριστούργημα της φύσης. Βρίσκεται στο Εθνικό Πάρκο Κρέιτερ και αποτελεί έναν από τους πλέον δημοφιλείς προορισμούς για πεζοπόρους και κατασκηνωτές. Το βάθος της είναι 593 μέτρα και εντοπίζεται μέσα σε μια καλντέρα, ή ηφαιστειακή λεκάνη, ενώ δημιουργήθηκε όταν το Όρος Μαζάμα, ύψους 3.650 μέτρων, κατέρρευσε πριν από 7.700 χρόνια μετά από μια μεγάλη έκρηξη – ίσης με τη δύναμη μιας πολύ μεγάλης βόμβας υδρογόνου. Επειδή η λίμνη θεωρείται ένα από τα πιο χιονισμένα μέρη στις ΗΠΑ και τροφοδοτείται αποκλειστικά από το νερό της βροχής και του χιονιού, θεωρείται μία από τις πιο καθαρές λίμνες σε ολόκληρο τον κόσμο.

Έχει, όμως, και μια ιερή ιστορία, καθώς αρχικά αποτελούσε τη γη της φυλής των ιθαγενών της Klamath. Ο θρύλος τους, λοιπόν, λέει ότι η λίμνη Κρέιτερ σχηματίστηκε όταν το πνεύμα του ουρανού και το πνεύμα του βουνού έδωσαν μια μεγάλη μάχη και το μόνο που απέμεινε ήταν μια μεγάλη τρύπα.

