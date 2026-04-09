Το Σύστημα Εισόδου/Εξόδου (EES), το οποίο ορίστηκε στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας «Έξυπνα Σύνορα» της ΕΕ, τίθεται σε εφαρμογή στα εξωτερικά σύνορα 29 ευρωπαϊκών χωρών για ταξιδιώτες εκτός ΕΕ που πραγματοποιούν βραχυπρόθεσμες επισκέψεις, αντικαθιστώντας τη χειροκίνητη σφράγιση διαβατηρίων με ψηφιακή καταγραφή και βιομετρικούς ελέγχους.

Ενώ η ανάπτυξη και η λειτουργία της υποδομής του EES στην Ελλάδα αποτελούν αρμοδιότητα της Ελληνικής Αστυνομίας, η Fraport Greece συνεργάζεται στενά με τις αρμόδιες αρχές για να υποστηρίξει αυτή την προσπάθεια και να συμβάλει στη διασφάλιση της ομαλότερης ροής των επιβατών.

Προς το παρόν, η διαδικασία του EES πραγματοποιείται αποκλειστικά στα σημεία ελέγχου διαβατηρίων και περιλαμβάνει τη συλλογή βιομετρικών δεδομένων. Επίσης, διεξάγονται τεχνικές δοκιμές από την Ελληνική Αστυνομία για να διασφαλιστεί η ορθή διασύνδεση και λειτουργία του συστήματος και σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση που έχουμε στη διάθεσή μας, αναμένεται να ολοκληρωθούν στο εγγύς μέλλον.

Όπως σημειώνει η Fraport Greece: «Παρόλο που η εταιρεία μας έχει επισημάνει ότι ο χρόνος εξυπηρέτησης των επιβατών παραμένει μεγαλύτερος από ό,τι στις συνήθεις διαδικασίες, ιδίως κατά τις περιόδους αιχμής, ως Fraport Greece συμβάλλουμε ενεργά σε αυτή την προσπάθεια μέσω βελτιωμένης σήμανσης, πρόσθετου προσωπικού υποστήριξης και συνεχούς συντονισμού με την Ελληνική Αστυνομία. Παράλληλα, οι ομάδες μας παραμένουν διαθέσιμες καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδρομής στο αεροδρόμιο, ώστε να υποστηρίξουν τους επιβάτες, να βοηθήσουν στη διαχείριση των ροών και να μειώσουν, όσο το δυνατόν περισσότερο, τη συμφόρηση κατά τη διάρκεια αυτής της μεταβατικής περιόδου.»

Δείτε περισσότερες πληροφορίες και σχετικό ενημερωτικό υλικό στο βίντεο που ακολουθεί:

Η Fraport Greece παραμένει προσηλωμένη στη στήριξη των επιβατών και στη διασφάλιση της κατά το δυνατόν ομαλότερης λειτουργίας του αεροδρομίου, καταβάλλοντας κάθε δυνατή προσπάθεια για τη μείωση των ταλαιπωριών και την παροχή πρακτικής βοήθειας, όπου χρειάζεται.