Είκοσι χρόνια είχαν περάσει από την προηγούμενη νίκη της ΑΕΚ στο Champions League. Και η επιστροφή στις επιτυχίες ήρθε με έναν τρόπο που ξύπνησε αρκετές αναμνήσεις. Ξανά Ιταλός τερματοφύλακας κάτω από τα δοκάρια, ξανά τελικό σκορ 1-0, ξανά γκολ από απευθείας εκτέλεση φάουλ στο πρώτο ημίχρονο και μάλιστα προς την πλευρά του τερματοφύλακα, όχι πίσω από το τείχος.

Τότε, βέβαια, η ομάδα που είχε φύγει ηττημένη από το γήπεδο έφτασε στο τέλος μέχρι την κατάκτηση του τροπαίου. Δύσκολο να φανταστεί κανείς τη ΛΑΣΚ να ακολουθεί αντίστοιχη πορεία, οπότε κάπου εδώ τελειώνουν και οι παραλληλισμοί. Γιατί η πρώτη σπουδαία επιτυχία της ΑΕΚ στη νέα της διαδρομή στην κορυφαία συλλογική διοργάνωση μόνο τυχαία δεν ήταν.

Από τα οκτώ παιχνίδια που της έφερε η κλήρωση, αυτό ήταν ίσως το πιο επιτακτικό για νίκη. Και η ΑΕΚ έκανε ακριβώς αυτό που έπρεπε. Όχι επειδή τη βοήθησε η τύχη, παρότι στο φινάλε χρειάστηκε και τη δική της εύνοια. Στη φάση όπου ο Αριάγκα δυσκόλεψε άθελά του τον Μπρινιόλι και ο θηριώδης φορ της ΛΑΣΚ έστειλε την κεφαλιά πάνω από το δοκάρι, όλοι πάγωσαν για λίγα δευτερόλεπτα. Θα ήταν πραγματικά άδικο να χαθούν δύο βαθμοί με αυτόν τον τρόπο, ενάμιση λεπτό πριν από το τελευταίο σφύριγμα.

Η ΑΕΚ παρουσιάστηκε απόλυτα προετοιμασμένη. Τακτικά ήταν σχεδόν αψεγάδιαστη, ενώ σε επίπεδο συγκέντρωσης όλοι όσοι αγωνίστηκαν λειτούργησαν στα όριά τους. Υπήρχαν, φυσικά, παίκτες που ξεχώρισαν περισσότερο, όμως συνολικά η ομάδα αντιμετώπισε κάθε φάση με την ίδια ένταση και σοβαρότητα.

Αυτό που θα μπορούσε να κάνει καλύτερα ήταν να τελειώσει τις ευκαιρίες της. Από δύο επιθετικούς όπως ο Γιόβιτς και ο Βάργκα, ειδικά στην κατάσταση που βρίσκονται από την έναρξη της σεζόν, περίμενε κανείς τουλάχιστον ένα γκολ. Οι λεπτομέρειες, όμως, έκαναν τις φάσεις τους λίγο πιο απαιτητικές απ’ όσο έδειχναν αρχικά. Στην περίπτωση του Γιόβιτς, ο αντίπαλος αμυντικός έκλεισε έξυπνα και γρήγορα τον χώρο, αναγκάζοντάς τον να εκτελέσει ένα κλικ νωρίτερα. Στη φάση του Βάργκα, ο Λουκά πετάχτηκε ακριβώς μπροστά του και αυτή η στιγμιαία απώλεια οπτικής επαφής πιθανότατα επηρέασε το τελείωμά του.

Δεν έχει, πάντως, ιδιαίτερη σημασία. Ας κρατήσουν τα γκολ για την Τρίπολη, αφού απέναντι στη ΛΑΣΚ αποδείχθηκε πως η εκτέλεση του Μαρίν ήταν αρκετή για να ολοκληρωθεί η αποστολή.

Ο Μαρίν έδωσε τον τόνο, ο Μπρινιόλι την ασφάλεια

Ο Ρουμάνος ήταν ο κορυφαίος της βραδιάς. Και όχι μόνο επειδή πέτυχε το μοναδικό γκολ ενός αγώνα τόσο μεγάλης σημασίας. Ήταν εκείνος που εξέφραζε περισσότερο από οποιονδήποτε άλλον τη σκληράδα και την αποφασιστικότητα με την οποία μπήκε η ΑΕΚ σε κάθε προσωπική μονομαχία.

Απέναντι σε μια αυστριακή ομάδα με έντονα γερμανικά στοιχεία στο παιχνίδι της, η Ένωση επικράτησε στις δεύτερες μπάλες και στις περισσότερες μάχες σώμα με σώμα. Μαζί με έναν κόσμο που έδωσε τρομερή ώθηση στην ομάδα και δημιούργησε μία από εκείνες τις ατμόσφαιρες όπου μετά βίας ακούς τον άνθρωπο δίπλα σου, το μήνυμα προς τη ΛΑΣΚ ήταν σαφές: το βράδυ θα ήταν εξαιρετικά δύσκολο για εκείνη.

Οι Αυστριακοί γλίτωσαν το δεύτερο γκολ και στο τέλος φάνηκε πόσο εύκολα μπορεί το ποδόσφαιρο να τιμωρήσει μια ομάδα που δεν καθαρίζει το παιχνίδι όταν έχει την ευκαιρία.

Ο Μπρινιόλι, ο οποίος βρέθηκε ξαφνικά στην αρχική ενδεκάδα στην πρεμιέρα της ΑΕΚ στο Champions League, χρειάστηκε να επέμβει ουσιαστικά σε δύο περιπτώσεις. Και στις δύο έδειξε γιατί έχει νόημα μια ομάδα να επενδύει σε έναν δεύτερο τερματοφύλακα με αποδοχές και ποιότητα βασικού. Με αυτές τις αποκρούσεις ίσως έκανε απόσβεση μεγάλο μέρος του συμβολαίου του, τη στιγμή που η ΑΕΚ έβαλε ήδη στα ταμεία της 2,1 εκατομμύρια ευρώ χάρη στην πρώτη της νίκη.

Ο Μάγερ ήταν ξανά απολαυστικός, οι Ρέλβας και Μουκουντί κυριάρχησαν στο κέντρο της άμυνας, οι δύο πλάγιοι αμυντικοί κάλυψαν αμέτρητα μέτρα και ο Κοιτά σε πολλές περιπτώσεις σταματούσε μόνο με φάουλ. Από ένα τέτοιο φάουλ, άλλωστε, προέκυψε και η υπέροχη εκτέλεση του Μαρίν.

Πάνω απ’ όλα, όμως, η ΑΕΚ έδειξε μια ομάδα άρτια προετοιμασμένη τακτικά και απόλυτα έτοιμη πνευματικά. Και σε αυτό υπάρχει ξεκάθαρη υπογραφή του Μάρκο Νίκολιτς.

Η αρχή δεν θα μπορούσε να είναι καλύτερη. Τώρα το επόμενο μεγάλο ευρωπαϊκό ραντεβού στο Λονδίνο αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία. Αν η ΑΕΚ καταφέρει να κάνει κι εκεί την υπέρβαση, τότε τα δεδομένα της διοργάνωσης αλλάζουν αισθητά.