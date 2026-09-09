Και επίσημα στη SUNEL Arena θα αγωνίζεται ο Ολυμπιακός τη νέα σεζόν, έως ότου ολοκληρωθούν οι εργασίες στο ΣΕΦ και καταστεί δυνατή η επιστροφή της ομάδας στη φυσική της έδρα.

Ήδη από την Τρίτη (8/9) είχε γίνει γνωστό ότι οι «ερυθρόλευκοι» είχαν καταλήξει σε συμφωνία με την ΑΕΚ για την παραχώρηση του γηπέδου της. Πλέον, η συμφωνία ανάμεσα στις δύο πλευρές οριστικοποιήθηκε και επισημοποιήθηκε μέσω ανακοίνωσης της ΚΑΕ Ολυμπιακός.

Με αυτόν τον τρόπο δόθηκε η λύση στο ζήτημα της προσωρινής έδρας των Πειραιωτών για το διάστημα κατά το οποίο δεν θα μπορούν να χρησιμοποιούν το ΣΕΦ λόγω των εργασιών που βρίσκονται σε εξέλιξη.

Στην ανακοίνωσή της, η «ερυθρόλευκη» ΚΑΕ εξέφρασε παράλληλα τις θερμές ευχαριστίες της προς την ΚΑΕ ΑΕΚ για την άριστη συνεργασία μεταξύ των δύο πλευρών, καθώς και για την άμεση ανταπόκριση και τη φιλοξενία της.

«Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει πως για τους επόμενους μήνες και μέχρι την ολοκλήρωση των εργασιών και την παράδοση του νέου ΣΕΦ, η ομάδα μας θα δίνει τους εντός έδρας αγώνες της στη SUNEL Arena.

Η προσωρινή αλλαγή έδρας, δεν αλλάζει αυτό που γνωρίζουμε καλά: όπου κι αν αγωνίζεται η ομάδα μας, δύναμή της είναι ο κόσμος της. Η ερυθρόλευκη φωνή, το πάθος και η στήριξη των φιλάθλων μας θα μας συνοδεύουν και σε αυτή τη διαδρομή.

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός αισθάνεται την ανάγκη να ευχαριστήσει θερμά την ΚΑΕ ΑΕΚ για την εξαιρετική συνεργασία, την ανταπόκριση και τη φιλοξενία της, που συνέβαλαν ουσιαστικά στην εξεύρεση της καλύτερης δυνατής λύσης για την ομάδα μας κατά τη διάρκεια αυτής της μεταβατικής περιόδου.

Μέχρι τη μεγάλη επιστροφή, συνεχίζουμε μαζί».