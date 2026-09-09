Το δρόμο για τη φυλακή πήρε μετά την απολογία του ο 33χρονος πρωταγωνιστής ερωτικών ταινιών, που κατηγορείται ότι εξέδιδε ανήλικες κοπέλες.

Ο 33χρονος ο οποίος μεταξύ άλλων κατηγορείται για εμπορία ανθρώπων εις βάρος ανηλίκων, αρπαγή ανηλίκου, πορνογραφία ανηλίκων και μαστροπεία, σύμφωνα με πληροφορίες στην απολογία του αρνήθηκε όσα του αποδίδονται.

Ο κατηγορούμενος φέρεται να προέβαλε τον ισχυρισμό ότι οι ανήλικες του συστήθηκαν ως ενήλικες, ωστόσο, δεν έπεισε με αποτέλεσμα να κριθεί προσωρινά κρατούμενος.

Σύμφωνα με την κατηγορία ο 33χρονος τουλάχιστον από τον περασμένο Ιούνιο, στρατολόγησε δύο ανήλικα κορίτσια, προγραμματίζοντας συναντήσεις με πελάτες, αποκομίζοντας χρηματικό όφελος

Ο κατηγορούμενος τον περασμένο Ιούνιο φέρεται να ανήρτησε αγγελίες σε διαδικτυακή πλατφόρμα, με φωτογραφίες ανήλικων κοριτσιών ενώ το τηλέφωνο επικοινωνίας στις αγγελίες φέρεται να του ανήκε. Μάλιστα, σύμφωνα με το κατηγορητήριο έγιναν ραντεβού των ανήλικων κοριτσιών με πελάτες , στα οποία ήταν ο ίδιος παρών, με σκοπό το οικονομικό όφελος.

Η υπόθεση μπήκε στο «μικροσκόπιο» των αρχών μετά την καταγγελία που έκανε στην αστυνομία μητέρα 16χρονης.