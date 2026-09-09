Συνελήφθη ανήλικος Έλληνας στην Κω το βράδυ της Τρίτης 8 Σεπτεμβρίου από αστυνομικούς του Τμήματος Τροχαίας της περιοχής, μετά την εμπλοκή του σε τροχαίο με παράσυρση πεζού.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., ο ανήλικος οδηγούσε δίκυκλη μοτοσικλέτα χωρίς να διαθέτει δίπλωμα οδήγησης όταν ενεπλάκη στο τροχαίο.

Συνελήφθη επίσης ο πατέρας του ανηλίκου, ο οποίος κατηγορείται για παραμέληση εποπτείας. Οι ακριβείς συνθήκες του τροχαίου ατυχήματος διερευνώνται από τις αρμόδιες αστυνομικές Αρχές, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.