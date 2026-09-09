Μια αλλαγή που παραπέμπει σε μια άλλη εποχή επιστρέφει σε αρκετά αμερικανικά αεροδρόμια, 25 χρόνια μετά τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου. Πλέον, άνθρωποι χωρίς εισιτήριο θα μπορούν, υπό προϋποθέσεις, να περνούν από τον έλεγχο ασφαλείας και να φτάνουν μέχρι τις πύλες αναχώρησης.

Πρόκειται για ένα νέο πρόγραμμα της Υπηρεσίας Ασφάλειας Μεταφορών των ΗΠΑ (TSA), το οποίο επαναφέρει μια πρακτική που είχε ουσιαστικά καταργηθεί μετά τις τρομοκρατικές επιθέσεις του 2001.

«Ως αποκλειστικό προνόμιο για τους πιο αξιόπιστους ταξιδιώτες μας, αυτό το νέο πρόγραμμα διευκολύνει την επιστροφή στις πύλες για υποδοχές και αποχαιρετισμούς, τη συνάντηση με φίλους κατά τη διάρκεια μιας ανταπόκρισης, καθώς και την απόλαυση φαγητού και αγορών καθ’ οδόν, επαναφέροντας όμορφες στιγμές που κάποτε χαρακτήριζαν τα αεροπορικά ταξίδια», αναφέρει η TSA.

Πριν από την 11η Σεπτεμβρίου, άνθρωποι που δεν διέθεταν εισιτήριο μπορούσαν γενικά να συνοδεύουν τους ταξιδιώτες μέχρι την πύλη. Οι τρομοκρατικές επιθέσεις οδήγησαν σε σαρωτικές αλλαγές στην ασφάλεια των αεροδρομίων, μεταξύ άλλων και σε περιορισμούς στην πρόσβαση στους χώρους ασφαλείας.

Το πρόγραμμα, που ονομάζεται «Gateside by TSA PreCheck», είναι δωρεάν, ωστόσο οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους μία έως τρεις ημέρες πριν από την προγραμματισμένη επίσκεψή τους και να λάβουν έγκριση πριν μεταβούν στο αεροδρόμιο.

Εφόσον εγκριθούν, μπορούν να εισέλθουν από λωρίδα TSA PreCheck, έχοντας μαζί τους αποδεκτό έγγραφο ταυτοποίησης. Η άδεια ισχύει για μία ημερολογιακή μέρα και οι επισκέπτες μπορούν να εισέλθουν ξανά στους χώρους των πυλών την ίδια μέρα.

Η TSA αναφέρει ότι αίτηση για πρόσβαση στις πύλες μπορούν επίσης να υποβάλουν μέλη άλλων προγραμμάτων έμπιστων ταξιδιωτών, τα οποία διαθέτουν Αριθμό Γνωστού Ταξιδιώτη (Known Traveler Number).

Το πρόγραμμα θα είναι αρχικά διαθέσιμο σε 13 αεροδρόμια, μεταξύ των οποίων το Διεθνές Αεροδρόμιο του Λος Άντζελες, το Διεθνές Αεροδρόμιο Ντάλας-Φορτ Γουόρθ, το Διεθνές Αεροδρόμιο Χάρι Ριντ στο Λας Βέγκας και το Διεθνές Αεροδρόμιο του Σολτ Λέικ Σίτι, σύμφωνα με την TSA.

Η Υπηρεσία, ωστόσο, αναφέρει ότι σχεδιάζει να επεκτείνει το πρόγραμμα και σε περισσότερα αεροδρόμια τους επόμενους μήνες, σύμφωνα με ρεπορτάζ του abcnews.com.