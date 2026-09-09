Στις 16 Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιηθεί στην Ολομέλεια της Βουλής η δεύτερη ψηφοφορία για τη συνταγματική αναθεώρηση, μετά τον προγραμματισμό της διαδικασίας από τη Διάσκεψη των Προέδρων. Η ψηφοφορία έρχεται λίγους μήνες μετά την πρώτη, τον περασμένο Ιούλιο, όταν οι προτάσεις της κυβέρνησης δεν έλαβαν τη στήριξη της αντιπολίτευσης, με το ΠΑΣΟΚ να δηλώνει «παρών» σε ορισμένα άρθρα και τις προτάσεις να υπερψηφίζονται μόνο από βουλευτές της ΝΔ και ορισμένους ανεξάρτητους.

Έτσι, στην τρίτη και καταληκτική ψηφοφορία, η οποία θα πραγματοποιηθεί στην επόμενη αναθεωρητική Βουλή, θα πρέπει τα προτεινόμενα άρθρα να υπερψηφιστούν τουλάχιστον από 180 βουλευτές για να κριθούν αναθεωρητέα.

Εν τω μεταξύ, η Διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής προγραμμάτισε για την Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου τη συζήτηση στην Ολομέλεια για τις άρσεις ασυλίας της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωής Κωνσταντοπούλου και του βουλευτή της ΝΔ και πρώην Ευρωπαίου επιτρόπου, Δημήτρη Αβραμόπουλου.

Η υπόθεση της Ζωής Κωνσταντοπούλου αφορά μήνυση εναντίον της για συκοφαντική δυσφήμιση που κατέθεσε ο δημοσιογράφος Πέτρος Κουσουλός και για την άρση ασυλίας της στην Επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής υπερψήφισε μόνο η ΝΔ.

Η άρση ασυλίας του Δημήτρη Αβραμόπουλου αφορά την υπόθεση του Qatargate, με την εισήγηση της Επιτροπής Δεοντολογίας να είναι ομόφωνη, κάτι που ζήτησε και ο ίδιος στο υπόμνημα που κατέθεσε, σημειώνοντας: «Δεν επιθυμώ να χρησιμοποιήσω τη βουλευτική μου ιδιότητα ως μέσο αποφυγής της δικαστικής διερεύνησης». «Δεν έχω καμία σχέση με τις παράνομες πράξεις που περιγράφονται στο ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης και ουδέποτε συμμετείχα άμεσα ή έμμεσα σε οποιαδήποτε παράνομη δραστηριότητα», πρόσθεσε ο Δημήτρης Αβραμόπουλος, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.