Καθησυχαστικές είναι οι τελευταίες πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση του Κωνσταντίνου Καρέτσα, μετά την έντονη ανησυχία που προκάλεσε η ξαφνική αδιαθεσία του κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης της Ντόρτμουντ με τη Βιγιαρεάλ.

Ο 18χρονος Έλληνας διεθνής βρέθηκε στο αρχικό σχήμα των Βεστφαλών, πραγματοποιώντας μάλιστα το ντεμπούτο του στο Champions League. Στα μέσα, ωστόσο, του πρώτου ημιχρόνου έκανε νόημα προς τον πάγκο ότι αντιμετώπιζε πρόβλημα και στη συνέχεια έπεσε στον αγωνιστικό χώρο, παραμένοντας για αρκετά λεπτά ξαπλωμένος με τα χέρια στο πρόσωπο.

Η εικόνα προκάλεσε άμεσα ανησυχία. Συμπαίκτες, αντίπαλοι και ο διαιτητής συγκεντρώθηκαν γύρω του, προτού ο Καρέτσας αποχωρήσει πάνω σε φορείο, μέσα σε θερμό χειροκρότημα από τους φιλάθλους που βρίσκονταν στο Signal Iduna Park.

Σύμφωνα με την «Bild», ασθενοφόρο έφτασε στο γήπεδο περίπου στις 21:50. Ο νεαρός ποδοσφαιριστής φέρεται να μεταφέρθηκε με φορείο από τα αποδυτήρια και στη συνέχεια να διακομίστηκε στο νοσοκομείο, έχοντας στο πλευρό του τη μητέρα του.

Λίγο αργότερα, η Ντόρτμουντ ενημέρωσε πως ο Καρέτσας αναγκάστηκε να εγκαταλείψει την αναμέτρηση λόγω προβλήματος στο κυκλοφορικό, επισημαίνοντας παράλληλα ότι, δεδομένων των συνθηκών, αισθανόταν καλά και θα υποβαλλόταν σε περαιτέρω ιατρικές εξετάσεις.

Τα νεότερα, πάντως, είναι σαφώς πιο ενθαρρυντικά. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, οι εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε έδειξαν ότι το επεισόδιο πιθανότατα προκλήθηκε από αφυδάτωση. Η ανεπαρκής πρόσληψη υγρών μπορεί να προκαλέσει συμπτώματα όπως ζάλη, πονοκέφαλο και αυξημένους καρδιακούς παλμούς.

Το σημαντικότερο είναι πως δεν προέκυψε κάποιο άλλο ανησυχητικό εύρημα και η κατάσταση της υγείας του Καρέτσα είναι καλή.

Ο νεαρός Έλληνας είχε πραγματοποιήσει εξαιρετικό ξεκίνημα στη σεζόν μετά τη μετακίνησή του από τη Γκενκ στην Ντόρτμουντ, κερδίζοντας μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα σημαντικό ρόλο στη γερμανική ομάδα.