Σε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους διεξήχθη η συζήτηση για τον προϋπολογισμό στη γερμανική Βουλή, με τον καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς και την επικεφαλής της AfD, Αλίς Βάιντελ, να ανταλλάσσουν σφοδρά πυρά. Η αντιπαράθεση κορυφώθηκε με βαριές πολιτικές εκφράσεις, αποτυπώνοντας το κλίμα έντονης πόλωσης στη γερμανική πολιτική σκηνή.

«Μην ξεχνάτε, δεν καταφέρατε την απόλυτη πλειοψηφία στην Σαξονία-Άνχαλτ και δεν θα την επιτύχετε ούτε σε άλλες εκλογές. Πουθενά στη Γερμανία. Είστε μια καταστροφική δύναμη», δήλωσε ο καγκελάριος από το βήμα της Βουλής και επιφύλαξε δριμεία κριτική στην AfD για τη μεταναστευτική της πολιτική, με ειδική μνεία στην επιστροφή μεταναστών στην πατρίδα τους (Remigration), την οποία χαρακτήρισε «εθνοκάθαρση με βάση το χρώμα του δέρματος και την καταγωγή».

Όπως είπε, οι θέσεις της ακροδεξιάς εγκυμονούν κινδύνους για την αγορά εργασίας, όπου απασχολούνται πολλοί άνθρωποι με μεταναστευτικό υπόβαθρο. Ο καγκελάριος παραδέχθηκε πάντως λάθη στην ενεργειακή πολιτική «τα τελευταία δέκα χρόνια», υποστήριξε ωστόσο ότι η κυβέρνησή του τα διορθώνει και εγγυήθηκε ότι η Γερμανία θα έχει «ασφαλή ενεργειακό εφοδιασμό». Ταυτόχρονα, εξαπέλυσε επίθεση προς την AfD, η οποία ζητά επανάληψη της προμήθειας καυσίμων από τη Ρωσία και έκανε λόγο για «γκροτέσκα αντιστροφή θύματος και θύτη», καθώς και για «σαφή συμπάθεια» προς τη Ρωσία. Αναφερόμενος μάλιστα στις πρόσφατες απόπειρες επιθέσεων με drones στο αεροδρόμιο της Λειψίας, οι οποίες αποδόθηκαν και επισήμως στη Μόσχα, ανέδειξε το γεγονός ότι η AfD «δεν έχει μέχρι τώρα πει ούτε λέξη για το θέμα».

Με αφορμή τα απογοητευτικά αποτελέσματα της έρευνας της PISA για τους μαθητές που δημοσιοποιήθηκαν χθες, ο Φρίντριχ Μερτς τόνισε την ανάγκη «να ενώσουμε τις δυνάμεις μας» και ζήτησε από τις κυβερνήσεις των ομόσπονδων κρατιδίων να καταβάλουν «σημαντική προσπάθεια» για τη βελτίωση της κατάστασης (σ.σ. η παιδεία είναι αρμοδιότητα των κρατιδίων), αλλά και από τους γονείς «να αναλάβουν την ευθύνη» τους. «Πρέπει να δώσουμε μια απάντηση στη νέα γενιά της Γερμανίας σχετικά με το τι αντιπροσωπεύει η χώρα μας και προς τα πού πρέπει να οδεύει η κοινωνία μας. Μόνο αν μείνουμε ενωμένοι, αν αντιμετωπίσουμε τα πράγματα μαζί, ακόμη και κάνουμε λάθη μαζί -και τα παραδεχτούμε, παρακαλώ κάντε το ίδιο- αλλά συγχωρήσουμε και ξανασηκωθούμε, μόνο τότε έχουμε μέλλον», πρόσθεσε ο Φρίντριχ Μερτς και υποστήριξε ότι, παρόλα τα προβλήματα, στην Γερμανία υπάρχουν ακόμη πάρα πολλές ευκαιρίες και δυνατότητες.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της ομιλίας του καγκελάριου οι βουλευτές διέκοπταν με σχόλια και αποδοκιμαστικά σφυρίγματα, με αποτέλεσμα η πρόεδρος της Bundestag Γιούλια Κλέκνερ να παρέμβει επανειλημμένα, απειλώντας ακόμη και με αποβολή από την αίθουσα. «Δεν είμαστε σε γήπεδο ποδοσφαίρου εδώ, αν συνεχίσετε θα σας αποβάλω», είπε χαρακτηριστικά η Γιούλια Κλέκνερ, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ. Ο ίδιος ο καγκελάριος παρέπεμψε σε κάποιο σημείο εμμέσως σε δήλωση του Γερμανού κωμικού Ντίτερ Νουρ: «Θα μπορούσα να σας παραθέσω μια ατάκα του Ντίτερ Νουρ τώρα, αλλά θα το αποφύγω. Διαβάστε τη μόνοι σας». Η επίμαχη φράση στην οποία αναφέρθηκε ο καγκελάριος ήταν: «Αν δεν έχεις ιδέα για κάτι, απλά βγάλε τον σκ…μό».

Προηγουμένως η συμπρόεδρος της AfD, Αλίς Βάιντελ, είχε επικρίνει τον καγκελάριο για τις επιδόσεις της κυβέρνησής του, τονίζοντας ότι «ο λαός θέλει πολιτική αλλαγή», για να καταλήξει: «Είναι σαφές ότι δεν έχετε λάβει το μήνυμα (της κάλπης). Αυτό όμως δεν είναι και τόσο άσχημο, καθώς ο χρόνος σας έχει τελειώσει». Στην ομιλία της έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην μετανάστευση, υποστηρίζοντας ότι πρέπει να γίνουν «εντατικές απελάσεις» και να ανακοπεί η «μαζική μετανάστευση σε βάρος του συστήματος πρόνοιας», ενώ αναφέρθηκε σε αυξημένη εγκληματικότητα, βία με μαχαίρι και «απειλούμενο αστικό τοπίο».

«Γιατί η Γερμανία πληρώνει περισσότερο και από τις ΗΠΑ αναπτυξιακή βοήθεια από τις ΗΠΑ; Υπάρχουν χρήματα για όλον τον κόσμο, αλλά όχι για τους πολίτες μας», ρώτησε η κυρία Βάιντελ, η οποία ζήτησε επανάληψη της προμήθειας ενέργειας από τη Ρωσία και υπογράμμισε ότι η ενεργειακή μετάβαση στραγγαλίζει την οικονομία και συνιστά «σπατάλη χρημάτων».