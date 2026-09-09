Ένταση σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης 9 Σεπτεμβρίου στην εκπομπή «10 Παντού», ανάμεσα στον γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Κυρανάκη και τη δημοσιογράφο του OPEN, Κατερίνα Παπακωστοπούλου, κατά τη διάρκεια συζήτησης για την οικονομική καθημερινότητα των πολιτών.

Η αντιπαράθεση ξεκίνησε κατά τη διάρκεια της συζήτησης για την ακρίβεια και την οικονομική πίεση που αντιμετωπίζουν οι πολίτες, όταν η Κατερίνα Παπακωστοπούλου απευθύνθηκε στον Κωνσταντίνο Κυρανάκη, αναφέροντας: «Δεν μπορεί να μην υπάρχουν φίλοι σας που σας λένε ότι δεν βγαίνει ο μήνας. Έχει τύχει και σε εμάς να μην βγαίνουμε 20 του μήνα, να τα ‘χουμε φάει τα λεφτά. Δεν σας έχει τύχει και σε εσάς ποτέ;».

Η δημοσιογράφος παραδέχθηκε στη συνέχεια ότι και η ίδια έχει βρεθεί αρκετές φορές σε ανάλογη θέση. Τότε, η συζήτηση πήρε πιο προσωπική τροπή, καθώς ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης τη ρώτησε αν ο μισθός της έχει αυξηθεί από το 2019 μέχρι σήμερα. Η Κατερίνα Παπακωστοπούλου απάντησε σε έντονο ύφος: «Ο μισθός μου είναι ίδιος όπως ήμουν ρεπόρτερ στο STAR, αυτό τώρα θα πρέπει να αναλύσουμε; Εγώ εργάζομαι 31 χρόνια και η αλήθεια είναι ότι, αν δεν με βοηθούσε ο σύζυγος μου, δεν έβγαινα με τα δικά μου λεφτά».

Η ένταση συνεχίστηκε με τον παρουσιαστή Νίκο Στραβελάκη να παρεμβαίνει ζητώντας να σταματήσουν να μιλούν σε τόσο προσωπικό επίπεδο. «Δεν μου αρέσει η προσωπική συζήτηση» είπε, ενώ η Κατερίνα Παπακωστοπούλου υποστήριξε πως η ίδια δεν είχε οδηγήσει τη συζήτηση σε προσωπικό επίπεδο. Η δημοσιογράφος συνέχισε λέγοντας: «Ο κ. Κυρανάκης την κάνει προσωπική και δεν καταλαβαίνω τον λόγο. Αν σας αρέσει να προσβάλετε γυναίκα, δεν έχω πρόβλημα και θα σας απαντήσω. Είμαι πολύ ευγενής τόση ώρα απέναντί σας. Εγώ θα σας πω ότι στον δικό μου κύκλο, που κάποιοι κύκλοι μας είναι κοινοί, ότι κάποιες φορές στις 20 του μήνα ξεμένουμε». Στη συνέχεια, ο Νίκος Στραβελάκης παρενέβη ξανά, ζητώντας και από τις δύο πλευρές να ολοκληρώσουν την αντιπαράθεση: «Στοπ και στους δύο. Επειδή έχει ξαναγίνει αυτό στην ίδια εκπομπή και δεν θέλω. Παρακαλώ την Κατερίνα. Επειδή δεν μου αρέσουν οι προσωπικές αντιπαραθέσεις, αν η Κατερίνα ένιωσε ότι προσεβλήθη, να το κλείσουμε εδώ και να προχωρήσουμε».

«Ρωτήσατε για τον μισθό μου, περάστε από το λογιστήριο να τον μάθετε. Δεν είναι τόσο υψηλός όσο πιστεύετε», σχολίασε στη συνέχεια η Κατερίνα Παπακωστοπούλου.

Δείτε το βίντεο μετά το 18.23: