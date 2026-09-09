Από τα γήπεδα της ένατης κατηγορίας του αγγλικού ποδοσφαίρου σε έναν… βασιλικό θρόνο! Η ιστορία του Τζορτζ Ντέσμοντ Καμουράσι μοιάζει βγαλμένη από κινηματογραφικό σενάριο, καθώς η ζωή του 36χρονου τερματοφύλακα ενδέχεται να αλλάξει ολοκληρωτικά.

Ο Καμουράσι υπερασπίζεται την εστία της SE Dons, ομάδας που συμμετέχει στη Southern Counties East League Premier Division, δηλαδή στο ένατο επίπεδο της αγγλικής ποδοσφαιρικής πυραμίδας. Γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Αγγλία και είναι Βρετανός πολίτης, όμως οι οικογενειακές του ρίζες βρίσκονται στην Ουγκάντα.

Ακριβώς αυτή η καταγωγή είναι που τον φέρνει πλέον μπροστά σε μια εντελώς διαφορετική προοπτική. Ο 36χρονος, ο οποίος έχει ταξιδέψει αρκετές φορές στην Ουγκάντα τόσο για διακοπές όσο και για να επισκεφθεί συγγενείς του, επιλέχθηκε για να αναλάβει τον θρόνο του λαού Τοόρο.

🚨🇺🇬 NEW: A non-league goalkeeper from England has been chosen to take the throne of a kingdom in Uganda



George Desmond will become king following the death of his cousin



[@TeleFootball] pic.twitter.com/01nsZaRv9R — Politics Global (@PolitlcsGlobal) September 8, 2026

Η διαδοχή προέκυψε έπειτα από τον θάνατο του 34χρονου ξαδέλφου του, Όγιο, ο οποίος έφυγε από τη ζωή εξαιτίας καρκίνου, ενώ προσπαθούσε να αντιμετωπίσει την ασθένειά του στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Όγιο βρισκόταν στον θρόνο από το 1995, όταν ήταν μόλις τριών ετών.

Σύμφωνα με βρετανικά δημοσιεύματα, ο άνθρωπος που επιλέχθηκε για να τον διαδεχθεί είναι ο Καμουράσι, γνωστός και με το προσωνύμιο «Big-G».

Πλέον ο τερματοφύλακας βρίσκεται μπροστά σε μια απόφαση που μπορεί να αλλάξει ριζικά τη ζωή του. Θα πρέπει να επιλέξει αν θα παραμείνει στην Αγγλία, όπου ζει εδώ και χρόνια μαζί με τη σύζυγο και το παιδί του, ή αν θα μετακομίσει στην Ουγκάντα προκειμένου να αναλάβει τα νέα του καθήκοντα.

Η σύνδεση της οικογένειάς του με τη βασιλική ιστορία των Τοόρο κρατά εδώ και δεκαετίες. Μάλιστα, το 1954 ο παππούς του, βασιλιάς Τζορτζ Ρουκίντι Γ΄, είχε υποδεχθεί τη βασίλισσα Ελισάβετ Β΄ κατά την επίσκεψή της στην αφρικανική χώρα.

Έτσι, ο Καμουράσι μπορεί σύντομα να αφήσει τα γάντια του τερματοφύλακα για ένα εντελώς διαφορετικό σύμβολο εξουσίας, γράφοντας μία από τις πιο ασυνήθιστες ιστορίες που έχουν συνδέσει ποτέ το ποδόσφαιρο με τη βασιλική διαδοχή.