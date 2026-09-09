Οι «Nερατζούρι» έφυγαν χωρίς βαθμό από τη Μαδρίτη, παρότι για μεγάλα διαστήματα επέβαλαν το παιχνίδι τους απέναντι στη Ρεάλ. Τα 20 σουτ και το εντυπωσιακό 72% κατοχής στο πρώτο ημίχρονο αποτύπωσαν την εικόνα τους, όμως στο Champions League τα σοβαρά λάθη σπάνια μένουν ατιμώρητα.

Η Ίντερ μπορεί να επέστρεψε από το Σαντιάγο Μπερναμπέου με άδεια χέρια, όμως η εμφάνισή της άφησε πολύ περισσότερα θετικά στοιχεία απ’ όσα μαρτυρά το τελικό αποτέλεσμα. Η ομάδα του Κρίστιαν Κίβου αντιμετώπισε τη Ρεάλ Μαδρίτης χωρίς φόβο, κυριάρχησε για μεγάλα χρονικά διαστήματα και παρουσίασε ξεκάθαρο αγωνιστικό πλάνο, πληρώνοντας ωστόσο με τον πιο σκληρό τρόπο δύο μεγάλα λάθη.

Οι αριθμοί είναι χαρακτηριστικοί. Η κατοχή της Ίντερ δεν έπεσε κάτω από το 60%, ενώ στο πρώτο μέρος έφτασε στο εντυπωσιακό 72%. Παράλληλα, οι Ιταλοί ολοκλήρωσαν την αναμέτρηση έχοντας επιχειρήσει 20 τελικές προσπάθειες. Το πρόβλημα ήταν ότι από αυτή την παραγωγικότητα προέκυψε μόλις ένα γκολ, με τον Κουρτουά να εξελίσσεται στον κορυφαίο της Ρεάλ.

Δύο λάθη που άλλαξαν τα πάντα

Η Ίντερ μπήκε εξαιρετικά στο παιχνίδι. Ο Ντιούφ δημιούργησε πολλά προβλήματα από τη δεξιά πλευρά, ο Κάρλος Αουγκούστο είχε έντονη παρουσία και η κυκλοφορία των «νερατζούρι» ανάγκασε τη Ρεάλ να περάσει αρκετό χρόνο σε παθητικό ρόλο.

Μόλις στο 3ο λεπτό ο Κουρτουά χρειάστηκε να επέμβει απέναντι στον Τουράμ, ενώ στο 13′ ο Λαουτάρο δεν αξιοποίησε όπως θα μπορούσε μια πολύ καλή αντεπίθεση. Και τότε ήρθαν τα λάθη.

Στο 14′, ο Κέρτις Τζόουνς έχασε με μεγάλη επιπολαιότητα την κατοχή, προσφέροντας στη Ρεάλ μια ευκαιρία που υπό διαφορετικές συνθήκες δύσκολα θα δημιουργούσε. Ο Εμπαπέ δεν συγχώρησε το δώρο και άνοιξε το σκορ, φτάνοντας τα 71 γκολ στο Champions League και ισοφαρίζοντας τον Ραούλ στην πέμπτη θέση των κορυφαίων σκόρερ της διοργάνωσης. Με τη φανέλα της Ρεάλ έχει πλέον 23 γκολ σε 26 συμμετοχές στην κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση.

Εννέα λεπτά αργότερα ήρθε και δεύτερο «δώρο». Ο Μαρτίνεθ, αντί να απομακρύνει την μπάλα, επιχείρησε ένα εξαιρετικά ριψοκίνδυνο ντρίμπλαρισμα απέναντι στον Βαλβέρδε. Ο παίκτης της Ρεάλ έκλεψε και τιμώρησε άμεσα την Ίντερ, διαμορφώνοντας ένα 2-0 που ελάχιστη σχέση είχε με όσα συνέβαιναν μέχρι εκείνο το σημείο στον αγωνιστικό χώρο.

Κυρίαρχη, αλλά αναποτελεσματική

Η ομάδα του Κίβου δεν κατέρρευσε. Αντίθετα, συνέχισε να παίζει με αυτοπεποίθηση και να μεταφέρει το παιχνίδι στην περιοχή της Ρεάλ.

Οι γηπεδούχοι, που παρατάχθηκαν με σημαντικές απουσίες, δεν κατάφεραν να παρουσιάσουν την εικόνα μιας κυρίαρχης ομάδας. Ο Βινίσιους και ο Μπέλιγχαμ έμειναν μακριά από τα καλύτερά τους επίπεδα, ενώ ο Ζοσέ Μουρίνιο, έχοντας περιορισμένες επιλογές στη μεσαία γραμμή, χρησιμοποίησε τον Αλεξάντερ-Άρνολντ σε πιο κεντρικό ρόλο.

Η Ίντερ, από την πλευρά της, είχε τους Ντιούφ και Κάρλος Αουγκούστο σε πολύ καλή βραδιά. Ο Λαουτάρο, παρά την αστοχία του στην τελική προσπάθεια, δούλεψε πολύ για την ομάδα και δημιούργησε το γκολ, ενώ και ο Τζόουνς προσπάθησε στη συνέχεια να διορθώσει το σοβαρό λάθος του. Πίεσε μέχρι το τέλος για την ισοφάριση

Το δεύτερο ημίχρονο απέκτησε ακόμη πιο γρήγορο ρυθμό. Ο Κουρτουά σταμάτησε τόσο τον Λαουτάρο όσο και τον Τζόουνς, ενώ στην απέναντι εστία ο Μαρτίνεθ πραγματοποίησε σπουδαία επέμβαση σε προσπάθεια του Μπέλιγχαμ από ελάχιστη απόσταση.

Παρά τις αλλαγές του Κίβου και την αποχώρηση των Μπαρέλα, Τσαλχάνογλου και Τουράμ, η Ίντερ δεν εγκατέλειψε την προσπάθεια. Στο 77′ δικαιώθηκε για την επιμονή της. Ο Λαουτάρο έκανε εξαιρετική δουλειά από την πτέρυγα και ο Κάρλος Αουγκούστο ολοκλήρωσε τη φάση, μειώνοντας σε 2-1.

Οι «νερατζούρι» συνέχισαν να πιέζουν μέχρι το φινάλε και πλησίασαν σε μια ισοφάριση που, βάσει συνολικής εικόνας, κάθε άλλο παρά άδικη θα ήταν.

Η ήττα αυτή ήταν η πέμπτη της Ίντερ σε ισάριθμα παιχνίδια Champions League απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης μέσα στον 21ο αιώνα. Τουλάχιστον, μετά από τρεις διαδοχικές αναμετρήσεις χωρίς γκολ απέναντι στους Μαδριλένους, κατάφερε αυτή τη φορά να βρει δίχτυα.

Το σημαντικότερο για τον Κίβου είναι ότι η ομάδα του στάθηκε στο «Μπερναμπέου» χωρίς να αισθανθεί κατώτερη απέναντι σε ένα από τα φαβορί της διοργάνωσης. Η εμφάνιση έδωσε λόγους αισιοδοξίας, αλλά ταυτόχρονα πρόσφερε και ένα σκληρό ευρωπαϊκό μάθημα: στο Champions League, όταν χαρίζεις ευκαιρίες στην άμυνα και σπαταλάς τις δικές σου στην επίθεση, το τίμημα είναι συνήθως βαρύ.