Στη ΜΕΘ του Νοσοκομείου Αγίου Νικολάου βρίσκεται ένας 33χρονος Πολωνός τουρίστας, ο οποίος εντοπίστηκε τα μεσάνυχτα της Τρίτης (8/9) να επιπλέει χωρίς τις αισθήσεις του στη θάλασσα, στην περιοχή του Αγίου Ανδρέα, περίπου δύο χιλιόμετρα έξω από την πόλη της Ιεράπετρας.

Ο άνδρας έγινε αντιληπτός από θαμώνες παρακείμενης ταβέρνας, οι οποίοι είδαν τον 33χρονο να επιπλέει στη θάλασσα και ειδοποίησαν άμεσα το ΕΚΑΒ και το Λιμεναρχείο Ιεράπετρας.

Η κινητοποίηση ήταν άμεση. Μέσα σε λίγα λεπτά έφτασε στο σημείο το ασθενοφόρο του Τομέα ΕΚΑΒ Ιεράπετρας, με τους διασώστες να μπαίνουν στη θάλασσα, ακόμη και με τα ρούχα τους, προκειμένου να προσεγγίσουν και να ανασύρουν τον άνδρα στην ακτή.

Με γρήγορες και συντονισμένες ενέργειες, οι διασώστες κατάφεραν να επαναφέρουν την καρδιακή λειτουργία του 33χρονου και να τον μεταφέρουν στα ΤΕΠ του Νοσοκομείου Ιεράπετρας. Εκεί συνεχίστηκε η προσπάθεια σταθεροποίησής του, ενώ κρίθηκε αναγκαία η διασωλήνωσή του και η διακομιδή του στη ΜΕΘ του Νοσοκομείου Αγίου Νικολάου, όπου και νοσηλεύεται.

Η πρόταση γάμου που κατέληξε σε δραματικές εξελίξεις

Σύμφωνα με πληροφορίες από το neakriti.gr, ο 33χρονος βρισκόταν στην Κρήτη για διακοπές μαζί με τη σύντροφό του και διέμεναν σε ξενοδοχείο πέντε αστέρων της περιοχής.

Όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες, περίπου στις 8 το βράδυ της Τρίτης, ο 33χρονος έκανε πρόταση γάμου στη σύντροφό του, η οποία φέρεται να μην την αποδέχθηκε.

Η εξέλιξη αυτή, σύμφωνα με τις πληροφορίες, τον επηρέασε έντονα. Σε κατάσταση μεγάλης αναστάτωσης φέρεται να προκάλεσε σοβαρές ζημιές στο δωμάτιο του ξενοδοχείου, σπάζοντας όλα σχεδόν τα αντικείμενα που υπήρχαν εκεί, πριν απομακρυνθεί από το κατάλυμα.

Στη συνέχεια κατευθύνθηκε προς την παραλία του Αγίου Ανδρέα. Πληροφορίες αναφέρουν ότι είχε καταναλώσει μεγάλη ποσότητα αλκοόλ (ούζο), ενώ φέρεται να είχε ενημερώσει τη σύντροφό του για την πρόθεσή του να βάλει τέλος στη ζωή του.

Λίγες ώρες αργότερα, ο 33χρονος βρέθηκε αναίσθητος μέσα στη θάλασσα, με τους θαμώνες της γειτονικής ταβέρνας να αντιλαμβάνονται εγκαίρως την παρουσία του και να καλούν σε βοήθεια.

Η άμεση επέμβαση του ΕΚΑΒ και του Λιμεναρχείου Ιεράπετρας, αλλά κυρίως η καθοριστική προσπάθεια των διασωστών που μπήκαν στη θάλασσα για να τον ανασύρουν, αποδείχθηκε κρίσιμη για τη ζωή του. Πλέον ο 33χρονος παραμένει υπό ιατρική παρακολούθηση στη ΜΕΘ του Νοσοκομείου Αγίου Νικολάου, με την κατάστασή του να χαρακτηρίζεται σταθερή.

Την προανάκριση για το περιστατικό έχει αναλάβει το Λιμεναρχείο Ιεράπετρας.