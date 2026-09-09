Μια ασυνήθιστη και ιδιαίτερα κολακευτική τοποθέτηση για τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, Νίκο Ανδρουλάκη, πραγματοποίησε η δικηγόρος και υποψήφια του κόμματος στην Α΄ Αθήνας, Κέλλυ Σταμούλη.



Φιλοξενούμενη στην εκπομπή «Εδώ» του Σταμάτη Ζαχαρού στο κανάλι ONE, η κ. Σταμούλη ξέφυγε από τα αυστηρά όρια της αμιγώς πολιτικής ανάλυσης.



Περιγράφοντας την προσωπικότητα του αρχηγού της Χαριλάου Τρικούπη, ανέφερε χαρακτηριστικά πως δεν είναι καθόλου στριφνός, αλλά «γλυκός σαν το ζαχαρούχο γάλα», προσθέτοντας ότι είναι ιδιαίτερα τρυφερός.



Η κουβέντα πήρε ακόμα πιο απρόσμενη τροπή όταν η δικηγόρος αναφέρθηκε στη φωνή του Νίκου Ανδρουλάκη, σημειώνοντας πως διαθέτει μια ιδιαίτερη «ερωτική βραχνάδα» όταν τραγουδάει. Οι ατάκες της προκάλεσαν την έκπληξη του δημοσιογράφου και έγιναν αμέσως viral.

Σταμούλη για Ανδρουλάκη: «Είναι πολύ γλυκός, σαν το ζαχαρούχο γάλα. Έχει πολύ καλή φωνή, αυτή τη βραχνάδα την ερωτική».



Ρε σύντροφοι ότι θα βγάζανε τον Ανδρουλάκη μίλκο και τρομπαδούρο της αγάπης, δεν το περίμενα 🤣🤣🤣🤣



Υ.Γ.: αυτή δεν είναι η γνωστή και μη εξαιρετέα Νεκταρία,… pic.twitter.com/V83adU0U3e — Johnny Hoston (@Johnnyhoston_2) September 8, 2026



Σε σχόλιο του δημοσιογράφου ότι «κατηγορούν τον Νίκο Ανδρουλάκη ότι δεν έχει χιούμορ και είναι στρυφνός συνεχώς», η υποψήφια βουλευτής είπε με έμφαση:



«Έχει τόσα πολλά ερεθίσματα στα οποία πρέπει να αντεπεξέλθει ο Νίκος Ανδρουλάκης που είναι λίγο δύσκολο να χωρέσουν…».

Δείτε ολόκληρη την στιχομυθία:

Δημοσιογράφος: Δεν είναι στρυφνός;

Σταμούλη: Στρυφνός καθόλου, όχι.

Δημοσιογράφος: Δηλαδή, έχει χιούμορ;

Σταμούλη: Θα έλεγα ότι είναι σαν το ζαχαρούχο γάλα, είναι πολύ γλυκός.

Δημοσιογράφος: Ζαχαρούχο γάλα, είπατε τον Νίκο Ανδρουλάκη;

Σταμούλη: Το λέω γιατί αρέσει πολύ στα παιδιά και ό,τι αρέσει στα παιδιά…

Δημοσιογράφος: Αρέσει στα παιδιά ο Νίκος Ανδρουλάκης;

Σταμούλη: Εννοώ ότι είναι πάρα πολύ τρυφερός.

Στην ίδια εκπομπή η Κέλλυ Σταμούλη ανέφερε επίσης για τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ:

Σταμούλη: Και έχω να πω και για τραγούδι, έχω να πω διάφορα.

Δημοσιογράφος: Τραγουδάει ο Νίκος Ανδρουλάκης;

Σταμούλη: Έχει πολύ καλή φωνή, αυτή τη βραχνάδα την ερωτική.

Δημοσιογράφος: Α, την ερωτική! Είναι ερωτικός τραγουδιστής;