Με τον κόσμο στο πλευρό του θα ταξιδέψει ο Ολυμπιακός και στις τέσσερις εκτός έδρας αναμετρήσεις που περιλαμβάνει το πρόγραμμά του στη League Phase του Europa League.

Οι φίλοι των «ερυθρόλευκων» θα έχουν τη δυνατότητα να βρεθούν στις εξέδρες και να στηρίξουν από κοντά την ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στις ευρωπαϊκές δοκιμασίες της σε Γαλλία, Σλοβενία και Πορτογαλία, απέναντι σε Μαρσέιγ, Ρεν, Τσέλιε και Τορένσε.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η περίπτωση της αναμέτρησης με τη Μαρσέιγ. Παρότι το συγκεκριμένο παιχνίδι χαρακτηρίζεται υψηλού κινδύνου, ο Ολυμπιακός θα εξασφαλίσει κανονικά εισιτήρια για τους οπαδούς του. Έτσι, χιλιάδες φίλοι των Πειραιωτών θα μπορούν να δώσουν το «παρών» στο Βελοντρόμ, δημιουργώντας τη δική τους «ερυθρόλευκη» εξέδρα.

Συγκεκριμένα, για την αναμέτρηση της 2ης αγωνιστικής με τη Μαρσέιγ, στις 15 Οκτωβρίου (22:00), ο Ολυμπιακός θα έχει στη διάθεσή του 3.500 εισιτήρια.

Για το δεύτερο ταξίδι του στη Γαλλία, αυτή τη φορά απέναντι στη Ρεν στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής (5/11, 22:00), η ελληνική ομάδα θα λάβει 1.650 εισιτήρια.

Ακολούθως, 1.750 φίλοι του Ολυμπιακού θα μπορούν να παρακολουθήσουν από κοντά την εκτός έδρας αναμέτρηση με την Τσέλιε στη Σλοβενία, για την 6η αγωνιστική της διοργάνωσης, στις 10 Δεκεμβρίου (19:45).

Τέλος, για το παιχνίδι με την Τορένσε στην Πορτογαλία, στις 28 Ιανουαρίου (22:00), οι Πειραιώτες δικαιούνται αρχικά 1.500 εισιτήρια.

Στη συγκεκριμένη περίπτωση, πάντως, ο αριθμός αυτός ενδέχεται να αυξηθεί σημαντικά. Έπειτα από συνεννόηση με την πορτογαλική ομάδα και ανάλογα με τη ζήτηση που θα υπάρξει από τους φίλους του Ολυμπιακού, είναι πιθανό οι «ερυθρόλευκοι» να εξασφαλίσουν αρκετά περισσότερα εισιτήρια από την αρχική κατανομή, ώστε να εξυπηρετηθούν οι ανάγκες των οπαδών τους.

Σε όλες τις εκτός έδρας ευρωπαϊκές αναμετρήσεις προτεραιότητα στην αγορά εισιτηρίων θα έχουν οι κάτοχοι διαρκείας. Μετά την ολοκλήρωση της σχετικής προθεσμίας για εκείνους, η διάθεση θα ανοίξει και για τους υπόλοιπους φιλάθλους, απαραίτητη προϋπόθεση για τους οποίους θα είναι η κατοχή κάρτας φιλάθλου.