Έναν ιδιαίτερα… ασυνήθιστο ποδηλάτη αναζητά η αστυνομία στο Νιου Τζέρσεϊ, καθώς, σύμφωνα με επανειλημμένες καταγγελίες κατοίκων, ένας άνδρας φέρεται να κυκλοφορεί γυμνός με ηλεκτρικό ποδήλατο σε μονοπάτι της περιοχής εδώ και χρόνια.

Οι Αρχές του Readington Township έχουν βάλει στο στόχαστρο τον γυμνό ποδηλάτη, μετά τις αλλεπάλληλες αναφορές κατοίκων που υποστήριζαν ότι τον έχουν δει να κινείται χωρίς ρούχα. Μόλις πρόσφατα, μάλιστα, κατάφεραν να εξασφαλίσουν και μια φωτογραφία του.

«Για χάρη όλων, ορισμένα σημεία της εικόνας έχουν “καλυφθεί” κατάλληλα», ανέφερε με χιουμοριστική διάθεση το Αστυνομικό Τμήμα του Readington Township σε ανάρτησή του στο Facebook.

Στις φωτογραφίες που έδωσε στη δημοσιότητα η αστυνομία φαίνεται ένας άνδρας μεγαλύτερης ηλικίας να κινείται με το ποδήλατό του πάνω στο μονοπάτι. Φορά κράνος, αλλά, όπως φαίνεται, σχεδόν τίποτα άλλο.

Η ανάρτηση των Αρχών προκάλεσε αρκετά σχόλια από κατοίκους, με έναν χρήστη να γράφει: «Είδα αυτόν τον τύπο πριν από έναν χρόνο να κάνει πετάλι γυμνός! Κανείς δεν με πίστευε!».

Η αστυνομία, πάντως, φρόντισε να δώσει και μια δόση χιούμορ στην έκκλησή της προς το κοινό.

«Και ως φιλική υπενθύμιση: τα κράνη συνιστώνται ανεπιφύλακτα. Τα παντελόνια συνιστώνται ακόμη πιο ανεπιφύλακτα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Οι Αρχές καλούν τους κατοίκους που γνωρίζουν την ταυτότητα του άνδρα ή έχουν οποιαδήποτε πληροφορία που θα μπορούσε να βοηθήσει στον εντοπισμό του να επικοινωνήσουν μαζί τους.

Στόχος τους είναι να εντοπίσουν τον συγκεκριμένο «ελεύθερου πνεύματος» γυμνό ποδηλάτη, για τον οποίο, σύμφωνα με τις αναφορές, η… γυμνή ποδηλασία δεν αποτελεί πρόσφατη συνήθεια, αλλά μια πρακτική που φαίνεται να επαναλαμβάνεται εδώ και αρκετό καιρό, όπως αναφέρει το δημοσίευμα της nypost.