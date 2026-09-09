Πρώην υπάλληλος σε ξενοδοχείο της Μυκόνου υποστηρίζει ότι απολύθηκε όταν δεν δέχτηκε το γεύμα του, το οποίο ήταν μέσα σε χρησιμοποιημένη κονσέρβα γατοτροφής.

Ο πρώην εργαζόμενος, στη μήνυση που κατέθεσε, αναφέρει ότι προσελήφθη την 1η Μαΐου με σύμβαση ορισμένου χρόνου έως τις 26 Οκτωβρίου. Σύμφωνα με το OPEN, εργαζόμενος και εργοδότης συμφώνησαν σε μισθό 1.600 ευρώ καθαρά και 800 ευρώ στο χέρι, «μαύρα». Ωστόσο, η επιχείρηση τον πλήρωσε 1.414,83 ευρώ και «μαύρα».

Η σταγόνα που «ξεχείλισε» το ποτήρι, όμως, σύμφωνα με τον εργαζόμενο, ήρθε ενάμιση μήνα μετά. Τότε, έλαβε το γεύμα που δίνει το ξενοδοχείο στους υπαλλήλους μέσα σε χρησιμοποιημένη κονσέρβα γατοτροφής. Αμέσως διαμαρτυρήθηκε και τον απέλυσαν.

«Δεν μπορούσες να συνεχίσεις να εργάζεσαι μαζί μας μετά από αυτή σου τη συμπεριφορά και τα τόσα λόγια που είπες. Με απογοήτευσες, γιατί δική μου ήταν η επιλογή», είπαν στον εργαζόμενο οι υπεύθυνοι, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του OPEN.

Επίσης, ο πρώην εργαζόμενος υποστήριξε ότι από υπαλλήλους του ξενοδοχείου διακινείται οπτικοακουστικό υλικό με στιγμές των πελατών, εν αγνοία των τελευταίων.

Συγκεκριμένα, είπε ότι οι κάμερες ασφαλείας που καταγράφουν και ήχο πέρα από εικόνα, είναι τοποθετημένες σε όλα τα μέρη του ξενοδοχείου, όχι με στόχο την ασφάλεια, αλλά την καταγραφή προσωπικών στιγμών των πελατών.

Στη συνέχεια, υπάλληλοι ξεχωρίζουν τα βίντεο και όσα τραβήξουν το ενδιαφέρον τους, τα διακινούν.