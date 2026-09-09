Για αλλαγή του καιρού από καλοκαίρι σε φθινόπωρο κάνουν λόγο οι μετεωρολόγοι από την Κυριακή και την αρχή της επόμενης εβδομάδας. Σήμερα διατηρούνται οι σχετικά ήπιες θερμοκρασίες και οι ισχυροί βοριάδες, που θα φτάνουν έως και τα 7 μποφόρ στο Αιγαίο. Ωστόσο, προς την Πέμπτη και κυρίως την Παρασκευή, αναμένεται εκ νέου μικρή άνοδος της θερμοκρασίας, μέχρι και το Σάββατο.

Από το Σάββατο όμως αρχίζει σταδιακά να αλλάζει η εικόνα του καιρού, αρχικά από τα βορειοδυτικά. Το βαρομετρικό χαμηλό που θα δημιουργηθεί την Πέμπτη στην περιοχή της Ιταλίας θα αρχίσει να πλησιάζει τη χώρα μας, φέρνοντας περισσότερες βροχές και πιθανόν τοπικά ισχυρές καταιγίδες.

Το Σάββατο, πάντως, η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε υψηλά επίπεδα στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με μικρή υποχώρηση μόνο στα βορειοδυτικά.

Η Κυριακή θα αποτελέσει ουσιαστικά την ημέρα-μεταίχμιο ανάμεσα στις δύο εποχές. Οι βροχές και οι καταιγίδες θα επεκταθούν κυρίως στη δυτική και τη βόρεια χώρα, όπου τα φαινόμενα ενδέχεται κατά τόπους να είναι ισχυρά, ενώ παράλληλα θα αρχίσει να γίνεται αισθητή και η πτώση της θερμοκρασίας.

Από τη Δευτέρα φαίνεται πλέον πως περνάμε σε πιο φθινοπωρινές συνθήκες, με αρκετές βροχές και καταιγίδες σε μεγάλο μέρος της χώρας και τη θερμοκρασία να επιστρέφει σε φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα. Μάλιστα, τις νυχτερινές και πρώτες πρωινές ώρες θα αρχίσει να γίνεται αισθητή και η ψύχρα, κυρίως στο εσωτερικό της ηπειρωτικής χώρας, σύμφωνα με την πρόγνωση του καιρού από τη μετεωρολόγο της ΕΡΤ, Όλγα Παπαβγούλη.

Ο καιρός σήμερα

Σήμερα δεν αναμένουμε κάποια ιδιαίτερη μεταβολή. Η αστάθεια θα είναι λίγο πιο έντονη και έτσι, ενώ αρχικά ο καιρός θα είναι γενικά ηλιόλουστος, από το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στη δυτική χώρα και στα ορεινά της Πελοποννήσου.

Έμφαση δίνουμε στα ορεινά της Ηπείρου, τη δυτική Στερεά, τμήματα της δυτικής Μακεδονίας, καθώς και το εσωτερικό της Πελοποννήσου.

Οι βοριάδες θα παραμείνουν ενισχυμένοι στο Αιγαίο, φτάνοντας τα 7 μποφόρ, κυρίως από το κεντρικό Αιγαίο και νοτιότερα. Σταδιακά όμως μέσα στην ημέρα και κυρίως από το απόγευμα θα αρχίσουν να εξασθενούν.

Η θερμοκρασία δεν θα παρουσιάσει αξιόλογη μεταβολή και στις περισσότερες περιοχές θα φτάσει τους 30 με 33 βαθμούς Κελσίου και τοπικά στα δυτικά τους 34.

Ο καιρός την Πέμπτη

Την Πέμπτη αρχίζει ουσιαστικά η πρώτη φάση της επίδρασης του βαρομετρικού χαμηλού που θα διαμορφωθεί στην περιοχή της Ιταλίας. Το συγκεκριμένο σύστημα φαίνεται πως θα επηρεάσει τον καιρό μας σε δύο διαφορετικές φάσεις.

Στην πρώτη, η θέση του χαμηλού θα ευνοήσει τη μεταφορά θερμότερων αερίων μαζών προς τη χώρα μας, ενώ παράλληλα οι βοριάδες στο Αιγαίο θα παρουσιάσουν μικρή εξασθένηση, με εντάσεις γενικά κοντά στα 5 με 6 μποφόρ.

Έτσι, η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, περισσότερο αισθητή στο εσωτερικό της χώρας, με τις μέγιστες στις περισσότερες περιοχές να φτάνουν τους 32 με 35 βαθμούς Κελσίου.

Παράλληλα, θα επιμείνει η θερμική αστάθεια, με τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά της δυτικής χώρας και της Πελοποννήσου, καθώς και στα ορεινά της Μακεδονίας.

Ο καιρός την Παρασκευή

Την Παρασκευή η άνοδος της θερμοκρασίας θα γίνει ακόμη πιο αισθητή και αυτό θα είναι το βασικό χαρακτηριστικό της ημέρας.

Στο εσωτερικό της χώρας ο υδράργυρος σε αρκετές περιοχές θα φτάσει τους 34 με 36 βαθμούς Κελσίου, ενώ και στην Αττική θα πλησιάσουμε τους 35 βαθμούς. Πρόκειται επομένως για θερμοκρασίες αρκετά υψηλές για την εποχή.

Η αστάθεια φαίνεται να περιορίζεται σημαντικά και δεν αναμένουμε αξιόλογα φαινόμενα στις περισσότερες περιοχές.

Παράλληλα, οι βοριάδες θα εξασθενήσουν λίγο περισσότερο στο Αιγαίο και θα πνέουν με εντάσεις 4 με 5 μποφόρ και πρόσκαιρα έως 6.

Ο καιρός το Σάββατο

Το Σάββατο θα διατηρηθούν οι αρκετά υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με τον υδράργυρο κυρίως στα κεντρικά και τα ανατολικά να φτάνει τους 33 με 36 βαθμούς Κελσίου.

Ωστόσο, από αυτή την ημέρα θα αρχίσουμε να βλέπουμε και τα πρώτα σημάδια της επερχόμενης μεταβολής.

Καθώς το βαρομετρικό χαμηλό θα πλησιάζει περισσότερο τη χώρα μας, από το μεσημέρι και μετά οι βροχές φαίνεται να αυξάνονται κυρίως στη βορειοδυτική χώρα και το Ιόνιο. Στο βόρειο Ιόνιο δεν αποκλείεται να εκδηλωθούν και καταιγίδες, πιθανόν τοπικά ισχυρές, ενώ αστάθεια θα έχουμε τις θερμές ώρες της ημέρας και στα δυτικά ορεινά.

Παράλληλα, από τα βορειοδυτικά θα αρχίσει να γίνεται αισθητή και η πτώση της θερμοκρασίας, με τον υδράργυρο εκεί να υποχωρεί κάτω από τους 30 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα, όμως, οι υψηλές θερμοκρασίες θα επιμείνουν.

Ο καιρός την Κυριακή

Η Κυριακή φαίνεται πως θα αποτελέσει την ημέρα-μεταίχμιο, καθώς η μετάβαση από τις καλοκαιρινές στις πιο φθινοπωρινές συνθήκες θα γίνεται ολοένα και περισσότερο αισθητή.

Το βαρομετρικό χαμηλό θα δώσει περισσότερες βροχές και καταιγίδες, οι οποίες θα επεκταθούν κυρίως στη δυτική και τη βόρεια χώρα, αλλά και σε τμήματα της κεντρικής. Τοπικά, τα φαινόμενα ενδέχεται να παρουσιάσουν και ένταση.

Στις ίδιες περιοχές θα σημειωθεί αισθητή πτώση της θερμοκρασίας, με τις μέγιστες να υποχωρούν κάτω από τους 30 βαθμούς Κελσίου.

Αντίθετα, στα ανατολικά και τα νότια οι θερμοκρασίες θα παραμείνουν ακόμη σε υψηλότερα επίπεδα. Έτσι, την Κυριακή θα έχουμε ουσιαστικά δύο διαφορετικές καιρικές εικόνες μέσα στη χώρα.

Ο καιρός τη Δευτέρα

Από τη Δευτέρα, σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά δεδομένα, η αλλαγή φαίνεται να γενικεύεται.

Παράλληλα, θα γίνει αισθητή η πτώση της θερμοκρασίας, η οποία θα επιστρέψει πλέον κοντά στα κανονικά επίπεδα για την εποχή, με τις μέγιστες σε αρκετές περιοχές να βρίσκονται περίπου στους 27 με 30 βαθμούς Κελσίου.

Και αυτή τη φορά η αλλαγή φαίνεται πως δεν θα αποτελέσει απλώς μια σύντομη φθινοπωρινή παρένθεση. Τα μέχρι στιγμής στοιχεία δείχνουν ότι και στη συνέχεια η θερμοκρασία θα παραμείνει σε επίπεδα περισσότερο συμβατά με τον Σεπτέμβριο, ενώ υπάρχει τάση να μας απασχολήσουν και νέα βροχοφόρα συστήματα.