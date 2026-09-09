Περίπου 1.000 νοσηλευτές αναμένεται να τοποθετηθούν στα νοσοκομεία και τα Κέντρα Υγείας όλης της χώρας έως τα μέσα Νοεμβρίου, σύμφωνα με όσα δήλωσε ο υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους, μιλώντας στον ΣΚΑΪ .

Όπως ανέφερε, οι οριστικοί πίνακες αναμένονται στις 18 Σεπτεμβρίου, ενώ ιδιαίτερα θετικό στοιχείο χαρακτήρισε την αυξημένη συμμετοχή υποψηφίων, ακόμη και για νοσοκομεία που στο παρελθόν αντιμετώπιζαν δυσκολίες στη στελέχωσή τους.

Αναφερόμενος στην ένταξη των νοσηλευτών στα βαρέα και ανθυγιεινά, διευκρίνισε ότι η σχετική διαδικασία θα αρχίσει προς το τέλος του έτους.



Παράλληλα, αναφέρθηκε στη μείωση των αναμονών για τα τακτικά χειρουργεία, στα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία και στην ψηφιοποίηση της λίστας χειρουργείων.

«Για τα ογκολογικά, τα βαριά και τα επείγοντα περιστατικά δεν υπάρχει αναμονή στη χώρα», ανέφερε ο κ. Θεμιστοκλέους. Αναφερόμενος στο πρόγραμμα των δωρεάν απογευματινών χειρουργείων, επισήμανε ότι συνέβαλε αποφασιστικά στη μείωση των χρόνων αναμονής και σημείωσε: «Έχουμε μειώσει κατά πολύ τις αναμονές και βρισκόμαστε κοντά στους τέσσερις μήνες, που είναι ο διεθνής μέσος όρος». Ο κ. Θεμιστοκλέους τόνισε ότι «στα περισσότερα νοσοκομεία της χώρας η αναμονή για τακτικά χειρουργεία βρίσκεται περίπου στους τέσσερις μήνες, ενώ ακόμη και στις περιπτώσεις με τους υψηλότερους χρόνους δεν υπερβαίνει, κατά κανόνα, τους τέσσερις έως έξι μήνες. Είναι η πρώτη φορά που το πετυχαίνει αυτό η χώρα και παρακολουθούμε συνεχώς την κατάσταση».

Στη συνέχεια, ο υφυπουργός Υγείας αναφέρθηκε, επίσης, στην ψηφιοποίηση της λίστας χειρουργείων, επισημαίνοντας ότι «το υπουργείο παρέλαβε ένα σύστημα το οποίο στηριζόταν σε αρχεία Excel και χειρόγραφες καταστάσεις και το αντικατέστησε με μία ολοκληρωμένη ψηφιακή λύση. Με τον τρόπο αυτό, το υπουργείο, μπορεί πλέον να γνωρίζει και να παρακολουθεί σε πραγματικό χρόνο τις αναμονές σε κάθε νοσοκομείο».

Ο Αντώνης Σαμαράς και η αποτίμηση της κυβερνητικής πορείας

Ερωτηθείς για το ενδεχόμενο ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς να δημιουργήσει νέο πολιτικό κόμμα και να βρεθεί απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, ο κ. Θεμιστοκλέους σημείωσε: «Ο κ. Σαμαράς διετέλεσε πρωθυπουργός προερχόμενος από τη Νέα Δημοκρατία σε μία ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο για τη χώρα. Το εάν θα αποτελέσει πολιτικό αντίπαλο της Νέας Δημοκρατίας θα εξαρτηθεί από το εάν τελικά προχωρήσει στη δημιουργία κόμματος. Η Νέα Δημοκρατία έχει κυβερνήσει οκτώ χρόνια. Μπορεί να υπήρξαν λάθη και παραλείψεις, αλλά η χώρα έχει βελτιωθεί κατά πολύ και έχει σημειώσει σημαντική πρόοδο».

Πρόσθεσε ότι η κριτική αποτελεί μέρος του θεσμικού ρόλου των πολιτικών αντιπάλων, σημειώνοντας, ωστόσο, ότι οι προτάσεις που παρουσιάζονται από τον κ. Τσίπρα και τον κ. Ανδρουλάκη θα πρέπει να συνοδεύονται από σαφή κοστολόγηση. Όπως είπε: «Εμείς έχουμε συγκεκριμένα οκτώ χρόνια διακυβέρνησης. Οι πολίτες γνωρίζουν πού βρισκόταν η χώρα και πού βρίσκεται σήμερα και θα μας κρίνουν»