Μόλις λίγους μήνες μετά την ολοκλήρωση της δωρεάς 84 αυτόματων εξωτερικών απινιδωτών (AED) από τη Δ. Μασούτης Α.Ε. στο σύνολο του δικτύου του Μετρό Αθήνας και Θεσσαλονίκης, ένας από τους απινιδωτές χρησιμοποιήθηκε σε πραγματικό περιστατικό καρδιακής ανακοπής στο Μετρό Θεσσαλονίκης, συμβάλλοντας καθοριστικά στο να σωθεί μια ζωή.

Στις 8 Σεπτεμβρίου, στον σταθμό «Συντριβάνι» του Μετρό Θεσσαλονίκης, ένας 53χρονος άνδρας υπέστη καρδιακή ανακοπή. Εκπαιδευμένοι εργαζόμενοι του Μετρό κινητοποιήθηκαν άμεσα, ξεκίνησαν καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση και χρησιμοποίησαν έγκαιρα τον αυτόματο εξωτερικό απινιδωτή, πραγματοποιώντας την πρώτη απινίδωση, «κρατώντας» τον στη ζωή πριν την άφιξη του ΕΚΑΒ. Στη συνέχεια με τη συνδρομή των διασωστών και του γιατρού του ΕΚΑΒ, ο 53χρονος ανέκτησε τις αισθήσεις του και στη συνέχεια διακομίστηκε στο νοσοκομείο.

Το περιστατικό αναδεικνύει με τον πιο ουσιαστικό τρόπο τη σημασία της πρωτοβουλίας της Διαμαντής Μασούτης Α.Ε. να εξοπλίσει τα δύο μεγαλύτερα δίκτυα αστικών συγκοινωνιών της χώρας με απινιδωτές.

Η διάσωση στη Θεσσαλονίκη αποτελεί ίσως το πιο ουσιαστικό παράδειγμα της πραγματικής αξίας μιας τέτοιας πρωτοβουλίας. Ένας απινιδωτής, διαθέσιμος στο κατάλληλο σημείο τη στιγμή που κάθε δευτερόλεπτο μετρά, μπορεί να αποδειχθεί καθοριστικός για τη σωτηρία μιας ζωής.