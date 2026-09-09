Στον Άγιο Ιωάννη Ρέντη επικράτησε αναστάτωση το μεσημέρι της Τρίτης, όταν ένας 34χρονος υπήκοος Ολλανδίας προχώρησε στην αρπαγή ενός ταξί. Ο δράστης πλησίασε το όχημα γύρω στις 15:30, επιβιβάστηκε απρόσμενα στη θέση του οδηγού και πάτησε γκάζι για να εξαφανιστεί.

Στην προσπάθειά του να διαφύγει, ο 34χρονος παρέσυρε τον 57χρονο ιδιοκτήτη του ταξί. Ο άτυχος άνδρας βρέθηκε στο έδαφος, χωρίς ευτυχώς να υποστεί σοβαρό τραυματισμό από την παράσυρση.



Αμέσως μετά το συμβάν, ο 57χρονος ειδοποίησε το Κέντρο της Άμεσης Δράσης, δίνοντας την περιγραφή του οχήματος και του αλλοδαπού δράστη. Αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ ξεκίνησαν αμέσως εκτεταμένες αναζητήσεις στην ευρύτερη περιοχή.



Λίγη ώρα αργότερα, οι αστυνομικοί εντόπισαν τον 34χρονο στην οδό Θεμιστοκλέους. Οι αστυνομικοί τον ακινητοποίησαν, του πέρασαν χειροπέδες και τον οδηγούν στη δικαιοσύνη για την επικίνδυνη πράξη του.