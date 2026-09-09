Νυχτερινή αυτοψία σε έργα ασφαλτόστρωσης, μήκους 1.900 μέτρων, τα οποία εκτελούνται και στις δύο κατευθύνσεις της Λεωφόρου Φυλής, πραγματοποίησε ο περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς, συνοδευόμενος από τον αντιπεριφερειάρχη Δυτικού Τομέα Αθηνών Χαράλαμπο Αλεξανδράτο και συνεργάτες του.

Η παρέμβαση εντάσσεται στο έργο συντήρησης οδών σε επτά δήμους, προϋπολογισμού 2,16 εκατ. ευρώ και μέχρι στιγμής έχουν υλοποιηθεί έργα οδοποιίας συνολικού μήκους 5.159 μέτρων.

«Η οδική ασφάλεια είναι για εμάς ύψιστη προτεραιότητα. Και στη Δυτική Αθήνα, που βρίσκεται σταθερά στο επίκεντρο του σχεδιασμού μας, συνεχίζουμε να το αποδεικνύουμε, καθημερινά, με έργα» δήλωσε ο κ. Χαρδαλιάς και πρόσθεσε:

«Με ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα συντήρησης οδών, ύψους 2,16 εκατ. ευρώ, παρεμβαίνουμε σε Κεντρικό, Δυτικό και Βόρειο Τομέα. Ολοκληρώσαμε ασφαλτοστρώσεις στη λεωφόρο Φυλής και στον Βόρειο Τομέα, στην Αναστασίου Σκούφου, την Αγίου Τρύφωνος, την Πλατεία Παλαιάς Πεντέλης και την Αγίου Σύλλα.

Απόψε βρισκόμαστε ξανά στη Λ. Φυλής, όπου ανακατασκευάζουμε 1.900 μέτρα οδοστρώματος και στις δύο κατευθύνσεις, στα όρια Αγίων Αναργύρων – Καματερού.Ακολουθούν η λεωφόρος Θηβών στο Αιγάλεω και η Παλαιολόγου στο Χαλάνδρι, η Δημοκρατίας στους Αγίους Αναργύρους, η Τατοΐου στην Κηφισιά, η Εθνικής Αντιστάσεως στη Νέα Ιωνία και η Χαλανδρίου στην Αγία Παρασκευή. Συνολικά υλοποιούμε 31 έργα οδικής ασφάλειας, 192,9 εκατ. ευρώ, με τα 18 ήδη ολοκληρωμένα, σε εξέλιξη ή δημοπράτηση.

Γιατί για εμάς η οδική ασφάλεια δεν χωρά εκπτώσεις. Είναι ευθύνη απέναντι σε κάθε πολίτη. Και αυτή την ευθύνη την κάνουμε πράξη, κάθε μέρα, σε κάθε δρόμο της Αττικής».

Ο δήμαρχος Αγ. Αναργύρων – Καματερού Σταύρος Τσίρμπας, που ήταν στο σημείο, δήλωσε: «Είναι ένα πολύ σημαντικό έργο για την οδική ασφάλεια στην περιοχή και θέλω να ευχαριστήσω προσωπικά τον περιφερειάρχη Νίκο Χαρδαλιά για την άμεση ανταπόκριση.

Πριν από λίγα χρόνια δημιουργήσαμε τα πεζοδρόμια στην περιοχή, καθώς η Φυλής στο ύψος του Καματερού ήταν ένας επικίνδυνος δρόμος. Εκκρεμούσε η ασφαλτόστρωση για να μπορέσει να ολοκληρωθεί το έργο, κάτι που υλοποιείται σήμερα με την παρέμβαση του Περιφερειάρχη, με αποτέλεσμα η Φυλής να γίνεται ακόμα πιο ασφαλής για τα οχήματα και τους πεζούς».

Σημειώνεται ότι στον Περιφερειακό στρατηγικό σχεδιασμό για την υλοποίηση 300+1 έργων και 50+1 παρεμβάσεων μέχρι το 2028, περιλαμβάνονται 31 έργα οδικής ασφάλειας με προϋπολογισμό 193 εκατ. ευρώ. Από αυτά, τα 18 έχουν ήδη ολοκληρωθεί, εκτελούνται ή βρίσκονται σε φάση δημοπράτησης, ενώ τα 13 έχουν ενταχθεί και βρίσκονται σε διαδικασία ωρίμανσης, ώστε να δημοπρατηθούν ως το τέλος του 2028.

Το οδικό δίκτυο που βρίσκεται στην αρμοδιότητα της Περιφέρειας Αττικής φτάνει τα 1.623 χλμ και οι υποδομές που περιλαμβάνονται αφορούν 157 οδογέφυρες, 12.780 φανάρια, 3.592 διαβάσεις, 38.291 στύλους οδοφωτισμού και 610 χλμ στηθαία ασφαλείας, με το ετήσιο κόστος συντήρησής του να ανέρχεται σε 43,2 εκατ. ευρώ.