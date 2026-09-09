«Γεια σας παιδιά μου, νικήσαμε, δικαιωθήκαμε», είπε η χήρα του Σήφη Βαλυράκη, αποχωρώντας από τα δικαστήρια της Ευελπίδων, μετά την εισαγγελική πρόταση για την ενοχή των δύο ψαράδων που κατηγορούνται για την ανθρωποκτονία του πρώην υπουργού του ΠΑΣΟΚ.

Ο εισαγγελικός λειτουργός απέδωσε στους δύο αδελφούς «εγκληματική συμπεριφορά», περιγράφοντας στην πρότασή του τις ενέργειες που, κατά την εκτίμησή του, οδήγησαν στον θάνατο του Σήφη Βαλυράκη.

Σύμφωνα με την εισαγγελική πρόταση, οι κατηγορούμενοι τον χτύπησαν με ξύλινο κοντάρι, με αποτέλεσμα να πέσει χωρίς τη θέλησή του στη θάλασσα. Τα θανατηφόρα τραύματα αποδόθηκαν σε προπέλα, είτε του δικού του σκάφους είτε του αλιευτικού των δύο αδελφών. Κατά την ίδια πρόταση, οι ψαράδες απομακρύνθηκαν, αφήνοντάς τον τραυματισμένο και αβοήθητο στο νερό.

Οι δύο κατηγορούμενοι αρνούνται πλήρως την κατηγορία. Η εισαγγελική πρόταση δεν αποτελεί δικαστική απόφαση, καθώς η διαδικασία συνεχίζεται με τις αγορεύσεις των συνηγόρων.

Ο συνήγορος υποστήριξης της κατηγορίας, Κώστας Παπαδάκης, χαρακτήρισε την εισαγγελική αγόρευση «ένα διήμερο σφυροκόπημα με πλήρη και εμπεριστατωμένη αξιολόγηση του αποδεικτικού υλικού».

Όπως ανέφερε, η δίκη έχει συμπληρώσει 56 συνεδριάσεις και εκτίμησε ότι θα ολοκληρωθεί τον επόμενο μήνα, περισσότερα από πεντέμισι χρόνια μετά τον θάνατο του πρώην υπουργού.

Ο δικηγόρος τόνισε ότι η οικογένεια επιδίωκε εξαρχής να αποκαλυφθεί η αλήθεια και να τιμωρηθούν οι υπεύθυνοι. «Δεν θελήσαμε ποτέ να στείλουμε στο εδώλιο ψεύτικους ενόχους γιατί έτσι θα γλίτωναν οι αληθινοί», δήλωσε.

Κατά τον ίδιο, η αναλυτική εξέταση της υπόθεσης στο ακροατήριο επέτρεψε να αναδειχθούν τα πραγματικά περιστατικά και «να καταρρεύσουν όλα τα ψέματα».

«Περιμένουμε με πεποίθηση σε όσα έχουν αναδείξει τα αποδεικτικά στοιχεία την απόφαση του δικαστηρίου για την ενοχή», κατέληξε ο Κώστας Παπαδάκης.

Την ίδια ώρα, η υπεράσπιση των δύο κατηγορούμενων αλιέων αντέδρασε έντονα στην εισαγγελική πρόταση, αμφισβητώντας τη βασιμότητά της.

Μιλώντας έξω από τα δικαστήρια της Ευελπίδων, η συνήγορος των δύο αδελφών, Παναγιώτα Σκούρτη, τη χαρακτήρισε «κατάφωρα άδικη», υποστηρίζοντας ότι «στερείται ουσιαστικής και νομικής βασιμότητας».

Η δικηγόρος εξέφρασε τη «δυσάρεστη έκπληξή» της για όσα ανέπτυξε ο εισαγγελέας. Χαρακτήρισε την πρότασή του «υποκειμενική άποψη» και τόνισε ότι η τελική κρίση ανήκει στο δικαστήριο.

Η κ. Σκούρτη επέμεινε ιδιαίτερα στο άλλοθι που επικαλούνται οι εντολείς της. Σύμφωνα με την ίδια, υπάρχει βιντεοληπτικό και οπτικοακουστικό υλικό που αποδεικνύει ότι το σκάφος τους δεν μετακινήθηκε την επίμαχη ημέρα. Υποστήριξε, μάλιστα, ότι η εισαγγελική αγόρευση δεν κατέρριψε αυτόν ούτε άλλους βασικούς ισχυρισμούς της υπεράσπισης.

«Προσωπικά και εμένα και τους εντολείς μου μας ενδιαφέρει η απόφαση των τακτικών δικαστών και των ενόρκων, στους οποίους αποκλειστικά και μόνο ανήκει η ετυμηγορία», δήλωσε.

Όπως πρόσθεσε, η υπεράσπιση θα συνεχίσει την παρουσία της στο δικαστήριο με στόχο, όπως είπε, «να αποκαταστήσουμε την αλήθεια και να βοηθήσουμε το δικαστήριο να εκδώσει μια δίκαιη απόφαση».