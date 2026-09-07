Σε μια νέα εποχή μπαίνει το ΣΕΦ, με ένα φιλόδοξο πλάνο που δεν περιορίζεται στις εγκαταστάσεις του κλειστού σταδίου, αλλά επεκτείνεται σε ολόκληρη την περιοχή γύρω του.

Η πρόεδρος του ΣΕΦ Χριστίνα Τσιλιγκίρη στην 90ή ΔΕΘ, παρουσίασε το όραμα για τα επόμενα 40 χρόνια, συνοψίζοντας παράλληλα την πορεία των τελευταίων ετών υπό το μήνυμα «7 χρόνια αλλαγών – 40 χρόνια μπροστά».

Στο επίκεντρο του σχεδιασμού βρίσκεται η ιδέα ότι «το ΣΕΦ δεν είναι ένα κτίριο», αλλά ένας ενιαίος δημόσιος αθλητικός οργανισμός που συνδέεται με τον Πειραιά, το παραλιακό μέτωπο και την καθημερινή ζωή της πόλης.

Παράλληλα η νέα «Ολυμπιακή Πολιτεία» που παρουσιάστηκε στη ΔΕΘ δίνει μια πρώτη εικόνα για το πώς μπορεί να μεταμορφωθεί ο χώρος.

Το νέο πλάνο περιλαμβάνει έργα όπως η Agora SEF, το Κέντρο Υδάτινου Αθλητισμού και Πολιτισμού, νέους πολυλειτουργικούς χώρους, αναβαθμισμένες αθλητικές εγκαταστάσεις και σύνδεση με το Φαληρικό μέτωπο, το Μικρολίμανο και την Καστέλλα.

Στόχος είναι ένα ΣΕΦ πιο πράσινο, πιο προσβάσιμο, πιο ανοιχτό στη θάλασσα και πιο συνδεδεμένο με τον Πειραιά.

Το Δελτίο Τύπου του ΣΕΦ αναφέρει:

«Τη συνολική διαδρομή του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας από το 2019 μέχρι σήμερα, αλλά και τον σχεδιασμό για το ΣΕΦ των επόμενων 40 ετών, παρουσίασε σήμερα η Πρόεδρος του ΣΕΦ, Χριστίνα Τσιλιγκίρη, στο Περίπτερο του Σταδίου στην 90ή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.

Με κεντρικό μήνυμα «7 χρόνια αλλαγών – 40 χρόνια μπροστά», η παρουσίαση συνέδεσε σε μία ενιαία αφήγηση όσα άλλαξαν τα τελευταία επτά χρόνια με όσα σχεδιάζονται για τις επόμενες δεκαετίες.

Από τον εκσυγχρονισμό των εγκαταστάσεων και την επανενεργοποίηση του ερασιτεχνικού αθλητισμού μέχρι το νέο Master Plan, τον περιβάλλοντα χώρο και τη σχέση του ΣΕΦ με τη θάλασσα και τον Πειραιά, παρουσιάστηκε η συνολική εικόνα της πορείας και της επόμενης ημέρας του Οργανισμού.

7 χρόνια αλλαγών

Η πρώτη ενότητα της παρουσίασης ήταν αφιερωμένη στη διαδρομή που ξεκίνησε το 2019, όταν τέθηκε ως δέσμευση για την αλλαγή και την εξέλιξη ενός ιστορικού δημόσιου αθλητικού Οργανισμού.

Επτά χρόνια μετά, ο απολογισμός αποτυπώνεται σε συγκεκριμένα έργα, παρεμβάσεις και αλλαγές:

Εκσυγχρονισμός και ενεργειακή αναβάθμιση κρίσιμων υποδομών του Σταδίου.

Αναβάθμιση του περιβάλλοντος χώρου και του παραλιακού μετώπου, με παρεμβάσεις στην Ακτή Δηλαβέρη, στις πεζογέφυρες και στις εξωτερικές υποδομές.

Επανενεργοποίηση και αναβάθμιση αθλητικών εγκαταστάσεων, δίνοντας ξανά χώρο στον ερασιτεχνικό και καθημερινό αθλητισμό.

Αξιοποίηση ανενεργών χώρων και δημόσιας περιουσίας, με στόχο τη βιωσιμότητα και τη διατήρηση του δημόσιου και αθλητικού χαρακτήρα του ΣΕΦ.

Προσβασιμότητα και κοινωνικές δράσεις, με τον άνθρωπο στο επίκεντρο.

Εξωστρέφεια, μέσα από αθλητικές, πολιτιστικές, συνεδριακές και κοινωνικές διοργανώσεις και την επανασύνδεση του ΣΕΦ με την πόλη.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στους ανθρώπους του ΣΕΦ, οι οποίοι στήριξαν αυτή τη διαδρομή σε μία περίοδο σημαντικής υποστελέχωσης. Ένας Οργανισμός που το 2019 αριθμούσε περίπου 125 εργαζομένους λειτουργεί σήμερα με λιγότερους από 50, συνεχίζοντας παράλληλα να υλοποιεί έργα, διαγωνισμούς, διοργανώσεις και την καθημερινή λειτουργία ενός ιδιαίτερα εκτεταμένου συνόλου εγκαταστάσεων.

Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε η Χριστίνα Τσιλιγκίρη:

«Με λιγότερο από το μισό προσωπικό, δεν κράτησαν απλώς το ΣΕΦ όρθιο. Το άλλαξαν»

Η επταετία ως βάση για την επόμενη ημέρα

Ο απολογισμός των επτά ετών αποτέλεσε το πρώτο μέρος μιας παρουσίασης που δεν περιορίστηκε στο παρελθόν.

Η δεύτερη ενότητα στράφηκε στο μέλλον και στη βασική αντίληψη πάνω στην οποία αναπτύσσεται ο νέος σχεδιασμός:

«Το ΣΕΦ δεν είναι ένα κτίριο».

Είναι το κεντρικό Στάδιο, αλλά και οι αθλητικές εγκαταστάσεις που το περιβάλλουν. Είναι ο ερασιτεχνικός αθλητισμός, ο περιβάλλων χώρος, οι υποδομές, η καθημερινή λειτουργία, η σχέση με το παραλιακό μέτωπο, τη θάλασσα και τον Πειραιά.

Είναι, πάνω απ’ όλα, ένας ενιαίος δημόσιος αθλητικός Οργανισμός.

Αυτή η αντίληψη βρίσκεται στον πυρήνα του σχεδιασμού για τις επόμενες δεκαετίες: Ένα ΣΕΦ που δεν ενεργοποιείται μόνο τις ημέρες των μεγάλων διοργανώσεων, αλλά αποτελεί καθημερινό σημείο αναφοράς για τον αθλητισμό και την κοινωνία, 365 ημέρες τον χρόνο.

40 χρόνια μπροστά

Στη ΔΕΘ παρουσιάστηκε η συνολική κατεύθυνση του Master Plan για το ΣΕΦ της επόμενης εποχής.

Ο σχεδιασμός δεν αφορά ένα μεμονωμένο έργο ή μία εγκατάσταση. Αντιμετωπίζει το ΣΕΦ ως ένα ενιαίο σύνολο, συνδέοντας το κεντρικό Στάδιο, τις υφιστάμενες και νέες αθλητικές υποδομές, τον περιβάλλοντα χώρο, τις λειτουργίες του Οργανισμού και τη σχέση του με την ευρύτερη περιοχή.

Το ΣΕΦ των επόμενων δεκαετιών σχεδιάζεται:

πιο πράσινο και πιο βιώσιμο,

με περισσότερο αθλητισμό και περισσότερες δυνατότητες καθημερινής άθλησης,

πιο προσβάσιμο, με τον άνθρωπο στο κέντρο,

πιο εξωστρεφές,

ανοιχτό στη θάλασσα και περισσότερο συνδεδεμένο με τον Πειραιά,

με σύγχρονες αθλητικές και λειτουργικές υποδομές,

ζωντανό 365 ημέρες τον χρόνο.

Η συνολική εικόνα σήμερα – Τα επιμέρους έργα στη συνέχεια

Η παρουσίαση στη ΔΕΘ αποτυπώνει σήμερα τη συνολική εικόνα της επόμενης ημέρας του ΣΕΦ. Τα επιμέρους έργα και οι θεματικές του σχεδιασμού θα παρουσιαστούν αναλυτικά και ξεχωριστά το επόμενο διάστημα.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται:

το Master Plan και η συνολική εικόνα του περιβάλλοντος χώρου,

η Agora SEF και η σύνδεση με τη θάλασσα,

ο Νέος Πολυλειτουργικός Χώρος ΣΕΦ,

το Κέντρο Υδάτινου Αθλητισμού και Πολιτισμού (ΚΥΔΑΠ),

η περαιτέρω ανάπτυξη του αθλητικού οικοσυστήματος του περιβάλλοντος χώρου,

η σύνδεση του ΣΕΦ με το Φαληρικό μέτωπο, την Καστέλλα, το Μικρολίμανο και τον Πειραιά,

οι νέες δυνατότητες για επιχειρηματικότητα, καινοτομία και νεοφυείς επιχειρήσεις,

η προσβασιμότητα και η συμπερίληψη,

καθώς και η θεσμική και λειτουργική βιωσιμότητα του Οργανισμού.

Κάθε έργο και κάθε θεματική αποτελούν μέρος μιας μεγαλύτερης εικόνας: το ΣΕΦ ως ενιαίος δημόσιος αθλητικός Οργανισμός, με τον αθλητισμό, την κοινωνία και τον άνθρωπο στο κέντρο.

Από τα πρώτα 40 στα επόμενα 40 χρόνια

Ο σχεδιασμός που παρουσιάστηκε στη ΔΕΘ δεν σηματοδοτεί το τέλος μιας διαδρομής. Αποτελεί τη συνέχεια όσων ξεκίνησαν τα προηγούμενα χρόνια και τη βάση πάνω στην οποία σχεδιάζεται η εξέλιξη του ΣΕΦ για τις επόμενες δεκαετίες.

Όπως ανέφερε η Πρόεδρος του ΣΕΦ:

«Τα πρώτα 40 χρόνια έγραψαν την ιστορία του. Τα επόμενα 40 τα σχεδιάζουμε σήμερα».

Η κατεύθυνση είναι ένα ΣΕΦ πιο πράσινο, πιο βιώσιμο, πιο εξωστρεφές, πιο προσβάσιμο, ανοιχτό στη θάλασσα, συνδεδεμένο με τον Πειραιά, με περισσότερο αθλητισμό, περισσότερο δημόσιο χώρο, περισσότερες δυνατότητες για την κοινωνία και με τους ανθρώπους του στο κέντρο. Το ΣΕΦ άλλαξε για να μπορεί να συνεχίσει να αλλάζει. 7 χρόνια αλλαγών. 40 χρόνια μπροστά».

Η ομιλία της Προέδρου του ΣΕΦ, Χριστίνας Τσιλιγκίρη στην ΔΕΘ:

«Κυρίες και κύριοι, όταν αναλάβαμε τη διοίκηση του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας το 2019, ξεκινήσαμε με δύο λέξεις: «Το ΣΕΦ Αλλάζει». Δεν ήταν ένα επικοινωνιακό σύνθημα. Ήταν μια δέσμευση. Να πάρουμε έναν ιστορικό δημόσιο αθλητικό οργανισμό, με υποδομές δεκαετιών, συσσωρευμένες ανάγκες και σημαντικό μέρος της περιουσίας του υποαξιοποιημένο, και να τον οδηγήσουμε σε μια νέα εποχή. Με σχέδιο, με αναβάθμιση, με εξωστρέφεια, με βιωσιμότητα και με αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας. Και πάνω απ’ όλα, με τον αθλητισμό και τον άνθρωπο στο επίκεντρο.

Σήμερα, 7 χρόνια μετά, μπορούμε πλέον να πούμε: Το ΣΕΦ άλλαξε. Αλλά, όπως θα δείτε στη συνέχεια, δεν σταμάτησε να αλλάζει.Το ΣΕΦ άλλαξε πρώτα απ’ όλα στις υποδομές του.

Αντικαταστήσαμε τον φωτισμό με σύγχρονα συστήματα LED, μειώνοντας σημαντικά την ενεργειακή κατανάλωση και το περιβαλλοντικό αποτύπωμα και δημιουργώντας τις τεχνικές προϋποθέσεις για τη φιλοξενία μεγάλων διοργανώσεων.

Αναβαθμίσαμε κρίσιμες εγκαταστάσεις κλιματισμού, αντικαθιστώντας κεντρική ψυκτική μονάδα και προχωρώντας σε εκτεταμένη συντήρηση των υπολοίπων.

Εγκαταστήσαμε σύγχρονο σύστημα πυρανίχνευσης και πυρασφάλειας και αναβαθμίσαμε ηλεκτρομηχανολογικά και τεχνικά δίκτυα. Ανακαινίσαμε αποδυτήρια, γυμναστήρια και λειτουργικούς χώρους. Μιλάμε για παρεμβάσεις ουσίας, ορισμένες από τις οποίες δεν είχαν πραγματοποιηθεί από την κατασκευή του ΣΕΦ, ούτε ακόμη και στην προετοιμασία για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004.

Επενδύσαμε στην ασφάλεια, στην ενεργειακή αναβάθμιση, στη λειτουργικότητα και στη βιωσιμότητα. Όμως το ΣΕΦ δεν είναι ένα κτίριο. Αυτή είναι ίσως η σημαντικότερη παραδοχή πάνω στην οποία βασίστηκε η στρατηγική μας. Το ΣΕΦ είναι ένας μεγάλος δημόσιος αθλητικός και μητροπολιτικός χώρος.

Για αυτό βγήκαμε έξω. Στον περιβάλλοντα χώρο, στην Ακτή Δηλαβέρη, στο παραλιακό μέτωπο. Αντικαταστήσαμε τις δύο παλιές γέφυρες της Ακτής Δηλαβέρη με δύο νέες σύγχρονες πεζογέφυρες. Αποκαταστήσαμε φωτισμό και υποδομές.

Πραγματοποιούμε συστηματικούς καθαρισμούς, κλαδέματα, απεντομώσεις, μυοκτονίες και δράσεις πρόληψης και πυροπροστασίας. Καθαρίσαμε επανειλημμένα την παραλία και επαναφέραμε το παραλιακό μέτωπο στη δημόσια χρήση, γνωρίζοντας ότι πρόκειται για έναν ζωντανό χώρο που απαιτεί συνεχή φροντίδα λόγω των καιρικών φαινομένων και των φερτών υλικών.

Δώσαμε ξανά ζωή σε περιοχές που επί χρόνια είχαν παραμείνει στη σκιά. Και μαζί με τον περιβάλλοντα χώρο ξαναδώσαμε ζωή στον ερασιτεχνικό αθλητισμό. Τα γήπεδα 5×5 ανακαινίστηκαν και σήμερα φιλοξενούν ακαδημίες, αγώνες, παιδικά τουρνουά και διοργανώσεις mini football. Τα γήπεδα τένις λειτουργούν καθημερινά με προπονητές, ακαδημίες, παιδιά και αθλητές.

Το Beach Volley απέκτησε οργανωμένη λειτουργία, με ακαδημίες, τμήματα ενηλίκων και διοργανώσεις. Το Handball επανήλθε σε ενεργή αθλητική χρήση.

Και το γήπεδο 11×11, ένα από τα σημαντικότερα γήπεδα για τα πειραϊκά σωματεία, περνά πλέον στη μεγάλη αναβάθμισή του, με νέο χλοοτάπητα, υποδομές και τις προϋποθέσεις για να φιλοξενεί σύγχρονη αγωνιστική δραστηριότητα. Δεν μιλάμε απλώς για εγκαταστάσεις. Μιλάμε για εκατοντάδες ομάδες, σωματεία, παιδιά, αθλητές και πολίτες. Και εδώ θέλω να είμαι ξεκάθαρη: Το ΣΕΦ δεν ιδιωτικοποιήθηκε. Το ΣΕΦ αξιοποίησε την περιουσία του.

Μέσα από θεσμικές και διαφανείς διαδικασίες, εγκαταστάσεις εκμισθώθηκαν, συντηρήθηκαν, αναβαθμίστηκαν και συνεχίζουν να χρησιμοποιούνται ακριβώς για τον σκοπό για τον οποίο δημιουργήθηκαν. Το ποδόσφαιρο παραμένει ποδόσφαιρο. Το τένις παραμένει τένις. Το Beach Volley παραμένει Beach Volley. Το Handball παραμένει Handball. Μόνο που σήμερα λειτουργούν, συντηρούνται και έχουν ζωή. Και παράλληλα παράγουν σταθερά έσοδα για τον φορέα. Αυτό δεν είναι ιδιωτικοποίηση. Είναι βιωσιμότητα. Και η βιωσιμότητα δεν είναι μόνο αριθμοί. Είναι και κοινωνική ευθύνη.

Βελτιώσαμε την προσβασιμότητα και δημιουργήσαμε θέσεις στάθμευσης ΑμεΑ. Διοργανώσαμε το «Πρόσβαση Παντού» και φιλοξενήσαμε το «Τζάμπολ Αγάπης». Δημιουργήσαμε έναν νέο, λειτουργικό σταθμό για το ΕΚΑΒ, με καλύτερες συνθήκες για τους ανθρώπους που εργάζονται 24 ώρες το εικοσιτετράωρο και εύκολη πρόσβαση των ασθενοφόρων.

Παράλληλα, φιλοξενήσαμε ένα σύγχρονο Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας, με προσβάσιμη σύνδεση και υποδομές για ανθρώπους που πραγματικά τις έχουν ανάγκη. Γιατί ένας δημόσιος χώρος αξίζει αυτόν τον χαρακτηρισμό μόνο όταν είναι ανοιχτός και προσβάσιμος σε όλους.

Ταυτόχρονα, επενδύσαμε στην εξωστρέφεια. Το ΣΕΦ υποδέχθηκε μεγάλες αθλητικές διοργανώσεις, ευρωπαϊκές και διεθνείς διοργανώσεις, συναυλίες, συνέδρια, εκθέσεις, πολιτιστικά και κοινωνικά γεγονότα. Προσελκύσαμε νέα επιχειρηματική δραστηριότητα και νέες συνεργασίες.

Και επανασυνδέσαμε το ΣΕΦ με την πόλη του. Η σταθερή πλέον συμμετοχή μας στις Ημέρες Θάλασσας, τη μεγάλη γιορτή του Πειραιά, είναι κομμάτι αυτής της επιλογής. Το ΣΕΦ δεν θέλουμε να είναι ένας απομονωμένος αθλητικός χώρος.

Θέλουμε να αποτελεί ενεργό κομμάτι της αθλητικής, κοινωνικής, πολιτιστικής και οικονομικής ζωής του Πειραιά. Ένα ΣΕΦ ανοιχτό. Ένα ΣΕΦ εξωστρεφές. Ένα ΣΕΦ ζωντανό 365 ημέρες τον χρόνο. Αξιοποιήσαμε χώρους που παρέμεναν ανενεργοί.

Το parking των 9 στρεμμάτων πέρασε σε οργανωμένη μακροχρόνια αξιοποίηση. Αθλητικές εγκαταστάσεις απέκτησαν μισθώσεις, επενδύσεις και καθημερινή λειτουργία. Δημιουργήσαμε πάρκο τσέπης στο Μικρολίμανο.

Αναβαθμίσαμε το πάρκο σκύλων και το μετατρέψαμε σε ενεργό χώρο για την περιοχή. Και η ευθύνη μας ξεπέρασε τα γεωγραφικά όρια του Νέου Φαλήρου. Αναλάβαμε το Ολυμπιακό Κέντρο Άνω Λιοσίων, ένα Ολυμπιακό ακίνητο που για χρόνια είχε παραμείνει ουσιαστικά αναξιοποίητο, και το μετατρέψαμε μέσα από οργανωμένη συνεργασία και επένδυση σε μία σύγχρονη ενεργή αθλητική εγκατάσταση.

Αυτό είναι το μοντέλο που υπηρετούμε: δημόσιος χαρακτήρας, θεσμική εποπτεία, οργανωμένη αξιοποίηση, επενδύσεις και μακροχρόνια βιωσιμότητα. Και πίσω από όλα αυτά υπάρχουν άνθρωποι. Όταν αναλάβαμε το 2019, το ΣΕΦ είχε περίπου 125 εργαζομένους. Σήμερα έχει λιγότερους από 50.

Η υποστελέχωση είναι ένα από τα σοβαρότερα προβλήματα του οργανισμού. Κι όμως, αυτοί οι άνθρωποι έτρεξαν έργα, διαγωνισμούς, συμβάσεις, διοργανώσεις, συναυλίες, συνέδρια, κοινωνικές δράσεις και έναν τεράστιο περιβάλλοντα χώρο. Με λιγότερο από το μισό προσωπικό, δεν κράτησαν απλώς το ΣΕΦ όρθιο. Το άλλαξαν.

Για αυτό ο απολογισμός των 7 τελευταίων ετών είναι πρώτα απ’ όλα απολογισμός των ανθρώπων του ΣΕΦ. Και τους οφείλω ένα μεγάλο, δημόσιο ευχαριστώ. Παραλάβαμε χώρους και δημιουργήσαμε χρήσεις. Παραλάβαμε ανάγκες και δημιουργήσαμε έργα. Παραλάβαμε έναν ιστορικό οργανισμό και δημιουργήσαμε τις προϋποθέσεις για να έχει συνέχεια.

Το 2019 είπαμε: «Το ΣΕΦ Αλλάζει». Σήμερα μπορούμε να πούμε: «Το ΣΕΦ άλλαξε». Το 2019 είπαμε: «Το ΣΕΦ Αλλάζει». Σήμερα, 7 χρόνια μετά, ξέρουμε ότι το ΣΕΦ άλλαξε. Αλλά το σημαντικότερο είναι ότι δεν σταμάτησε να αλλάζει. Και δεν πρόκειται να σταματήσει.

Γιατί το #ToSEFallazei δεν ήταν το σύνθημα μιας περιόδου. Είναι η ταυτότητα μιας διαρκούς εξέλιξης. Τα πρώτα 40 χρόνια έγραψαν την ιστορία του. Τα επόμενα 40 τα σχεδιάζουμε σήμερα.

Ένα νέο ΣΕΦ. Πιο πράσινο. Πιο βιώσιμο. Πιο εξωστρεφές. Πιο προσβάσιμο. Ανοιχτό στη θάλασσα. Συνδεδεμένο με τον Πειραιά. Με περισσότερο αθλητισμό. Με περισσότερο δημόσιο χώρο. Με περισσότερες δυνατότητες για την κοινωνία. Και με τους ανθρώπους του στο κέντρο.

Το ΣΕΦ άλλαξε για να μπορεί να συνεχίσει να αλλάζει. Και αυτό είναι το ΣΕΦ των επόμενων 40 ετών. 7 χρόνια αλλαγών. 40 χρόνια μπροστά.

Σας ευχαριστώ».