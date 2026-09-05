Η Σπόρτινγκ Λισσαβόνας φέρεται να κάνει σκέψεις για την αποδέσμευση του Σωτήρη Αλεξανδρόπουλου, σύμφωνα με την «A Bola».

Ο 24χρονος Έλληνας μέσος δεν υπολογίζεται τη φετινή σεζόν και θεωρείται δύσκολο να παραμείνει στο ρόστερ. Μάλιστα ενδιαφέρον για τον Έλληνα μέσο είχε εκδηλώσει το προηγούμενο διάστημα ο ΟΦΗ.

Οι Πορτογάλοι τονίζουν πως η Ελλάδα είναι ένας πιθανός προορισμός για τον Αλεξανδρόπουλο, ενώ δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο να συνεχίσει την καριέρα του σε κάποια ομάδα της Αραβίας.

Το συμβόλαιό του λήγει το 2027 και την περσινή σεζόν είχε 21 συμμετοχές με τη φανέλα της Φορτούνα Ντίσελντορφ.

Ο Σωτήρης Αλεξανδρόπουλος ξεκίνησε την καριέρα του από τον Παναθηναϊκό και έχει φορέσει επίσης τις φανέλες του Ολυμπιακού και Σταντάρ Λιέγης.