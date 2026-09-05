Το όνομα του Ανές Τσαρντάκλια, φέρεται να έχει στην μεταγραφική του λίστα ο Παναθηναϊκός για την ενίσχυση της αμυντικής του γραμμής.

Ο 21χρονος Βόσνιος έχει συμβόλαιο έως το 2028 με την Γκάις, η οποία τον κοστολογεί με ένα εκατομμύριο ευρώ και τη φετινή σεζόν έχει ένα γκολ σε 15 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις.

Ο ύψους 1,94 κεντρικός αμυντικός μπορεί να χρησιμοποιήσει με την ίδια ευκολία και τα δυο πόδια.

Ο Τσαρντάκλια έχει δυο συμμετοχές με την Κ21 της Βοσνίας, ενώ έχει αγωνιστεί στο παρελθόν στις Κ18 και Κ19 της Σουηδίας.

Όπως αναφέρουν στο εξωτερικό, εκτός από τον Παναθηναϊκό και η ΑΙΚ Στοκχόλμης έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον για την απόκτησή του.