Βαριά καμπάνα έριξε η UEFA στον Ματέο Γκεντουζί για τη συμπεριφορά του απέναντι στους οπαδούς της Λιόν, μετά το τέλος της αναμέτρησης με τη Φενέρμπαχτσε.

Ο Γάλλος μέσος τιμωρήθηκε με τέσσερις αγωνιστικές και πρόστιμο ύψους 50.000 ευρώ, καθώς η UEFA έκρινε ιδιαίτερα σοβαρή τη συμπεριφορά του.

Από τις τέσσερις αγωνιστικές, οι δύο θα εκτιθούν κανονικά στη φετινή σεζόν, ενώ οι άλλες δύο θα παραμείνουν σε αναστολή για δοκιμαστική περίοδο ενός έτους.

Έτσι, ο Γκεντουζί θα απουσιάσει από τις αναμετρήσεις με την Ρόμα εντός έδρας (10/09) και την Άστον Βίλα εκτός έδρας (14/10).

Ο Γκεντουζί είχε έντονη και επιθετική συμπεριφορά απέναντι στους οπαδούς της Λιόν, ενώ προχώρησε και σε προκλητικές χειρονομίες προς την εξέδρα.

Παράλληλα, ο Μέισον Γκρίνγουντ, τιμωρήθηκε με πρόστιμο 30.000 ευρώ και μία αγωνιστική με αναστολή, κάτι που σημαίνει πως θα αγωνιστεί κανονικά απέναντι στη Ρόμα.