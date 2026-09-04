Η παρουσία των φιλοξενούμενων οπαδών αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της ευρωπαϊκής ποδοσφαιρικής κουλτούρας, όμως οι αρμόδιες αρχές καλούνται πλέον να βρουν τη σωστή ισορροπία ανάμεσα στην ασφάλεια και στο δικαίωμα των φιλάθλων να ακολουθούν τις ομάδες τους.

Το βασικό μήνυμα που προκύπτει από τη συμφωνία στη Μαδρίτη είναι πως η κακή συμπεριφορά μεμονωμένων ατόμων δεν θα πρέπει αυτομάτως να οδηγεί στον αποκλεισμό ενός ολόκληρου συνόλου φιλάθλων.

Η λογική της ατομικής ευθύνης βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο. Αν ένας φίλαθλος παραβιάσει τους κανονισμούς ή προκαλέσει επεισόδια, η τιμωρία θα πρέπει να αφορά τον ίδιο και όχι όλους όσοι ταξιδεύουν για να παρακολουθήσουν έναν αγώνα.

Παράλληλα, ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στον χρόνο λήψης των αποφάσεων. Οι αρχές καλούνται να ενημερώνουν εγκαίρως τους φιλάθλους, ώστε όσοι έχουν ήδη οργανώσει ταξίδια και έχουν πληρώσει εισιτήρια, μεταφορικά και ξενοδοχεία να μην βρίσκονται αντιμέτωποι με ξαφνικές ακυρώσεις.

UEFA: Στοπ στις μαζικές απαγορεύσεις εκτός έδρας οπαδών

Οι ευρωπαϊκοί φορείς του ποδοσφαίρου συμφώνησαν πως ο αποκλεισμός φιλοξενούμενων φιλάθλων πρέπει να αποτελεί έσχατη λύση και μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις.

Σημαντική συμφωνία για την παρουσία των φιλοξενούμενων οπαδών στα ευρωπαϊκά γήπεδα προέκυψε από τη διάσκεψη της UEFA για την ασφάλεια και την προστασία των αγώνων στη Μαδρίτη.

UEFA, European Football Clubs, European Leagues και Football Supporters Europe (FSE) τάχθηκαν από κοινού κατά της πρακτικής των οριζόντιων απαγορεύσεων, ζητώντας από τις δημόσιες αρχές να τις χρησιμοποιούν μόνο όταν δεν υπάρχει άλλη λύση.

Η κοινή θέση έρχεται μετά από μια σειρά περιστατικών τα τελευταία χρόνια, όπου φιλοξενούμενοι οπαδοί αποκλείστηκαν συλλογικά από αγώνες λόγω ανησυχιών για την ασφάλεια.

Μία από τις πιο χαρακτηριστικές περιπτώσεις ήταν αυτή του Νοεμβρίου 2025, όταν οι αρχές του Μπέρμιγχαμ και η αστυνομία των West Midlands απαγόρευσαν την παρουσία των φίλων της Μακάμπι Τελ Αβίβ στην αναμέτρηση με την Άστον Βίλα για το Europa League.

Αντίστοιχες αποφάσεις είχαν ληφθεί και σε άλλες περιπτώσεις. Το 2023, οι φίλαθλοι της Βασιλείας δεν μπόρεσαν να ταξιδέψουν στη Νίκαια για τον αγώνα με τη Νις, ενώ το 2024 υπήρξαν περιορισμοί για τους οπαδούς της Μπεσίκτας στη Λυών και της PSV στο Παρίσι.

Το 2025, οι γαλλικές αρχές επιχείρησαν επίσης να εμποδίσουν την παρουσία φίλων της Φέγενορντ στη Λιλ, ενώ περιορισμοί είχαν επιβληθεί και σε οπαδούς της Μπάγερν Μονάχου στο Παρίσι και της Άιντραχτ Φρανκφούρτης στη Νάπολη.

Οι οργανώσεις φιλάθλων είχαν χαρακτηρίσει αρκετές από αυτές τις αποφάσεις δυσανάλογες, υποστηρίζοντας πως οι περιορισμοί δεν πρέπει να εφαρμόζονται συλλήβδην, αλλά να στοχεύουν όσους πραγματικά ευθύνονται για παραβατική συμπεριφορά.

Οι πέντε βασικές αρχές

Η UEFA και οι υπόλοιποι φορείς υιοθέτησαν τη σχετική σύσταση του Συμβουλίου της Ευρώπης, το οποίο είχε ήδη ζητήσει από τα κράτη-μέλη να δίνουν προτεραιότητα στην ατομική ευθύνη.

Συγκεκριμένα, ζητούν:

προτεραιότητα στην ατομική ευθύνη,

συλλογικές απαγορεύσεις μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις,

συμμετοχή των φορέων του ποδοσφαίρου στη λήψη αποφάσεων,

έγκαιρη ενημέρωση των φιλάθλων,

δίκαιη και αναλογική αντιμετώπιση.



«Οι φίλαθλοι, συμπεριλαμβανομένων των φιλοξενούμενων, συμβάλλουν καθοριστικά στην ατμόσφαιρα, την πολιτιστική ταυτότητα, τη δημοφιλία και την αθλητική ακεραιότητα των ποδοσφαιρικών διοργανώσεων σε όλα τα επίπεδα», ανέφεραν οι τέσσερις φορείς.

Παράλληλα, υπογράμμισαν πως «οι φίλαθλοι έχουν το δικαίωμα να ταξιδεύουν και να παρακολουθούν ποδοσφαιρικούς αγώνες» και να ακολουθούν τις ομάδες τους τόσο εντός όσο και εκτός έδρας, σεβόμενοι τους νόμους και τους κανονισμούς.

Από την πλευρά της, η FSE έστειλε ξεκάθαρο μήνυμα μέσω του X: «Οι εκτός έδρας φίλαθλοι ανήκουν στην Ευρώπη. Οι συλλογικές απαγορεύσεις δεν μπορούν να αποτελούν την προεπιλεγμένη απάντηση σε ζητήματα ασφάλειας».

Το παράδοξο με την ίδια την UEFA

Πλέον, το ενδιαφέρον στρέφεται και στην ίδια την UEFA, καθώς η ευρωπαϊκή ομοσπονδία έχει στο παρελθόν επιβάλει συλλογικές απαγορεύσεις.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η τιμωρία τηςΗ FSE έχει αναλάβει πρωταγωνιστικό ρόλο στην προσπάθεια αυτή, πιέζοντας για μεγαλύτερη διαφάνεια και συμμετοχή των εκπροσώπων των φιλάθλων στις σχετικές αποφάσεις.

Το επόμενο μεγάλο τεστ, ωστόσο, θα είναι η εφαρμογή στην πράξη. Οι αρχές θα πρέπει να αποδεικνύουν ότι κάθε συλλογικός αποκλεισμός βασίζεται σε συγκεκριμένα και πρόσφατα στοιχεία και όχι σε γενικευμένες ανησυχίες ή σε περιστατικά του παρελθόντος.

Την ίδια ώρα, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το πώς θα κινηθεί η UEFA στις δικές της πειθαρχικές διαδικασίες. Η ευρωπαϊκή ομοσπονδία καλείται πλέον να συμβαδίσει με τις αρχές που η ίδια συνυπέγραψε, ειδικά όταν πρόκειται για αποφάσεις που επηρεάζουν χιλιάδες φιλάθλους.