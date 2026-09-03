Ο Παναθηναϊκός συμφώνησε με την Κολόμπους Κρου για την παραχώρηση του Ανάς Ζαρουρί με δανεισμό και οψιόν αγοράς, με τους Αμερικανούς να ανακοινώνουν την απόκτησή του.

Ο 25χρονος Μαροκινός εξτρέμ δεν ήταν στα πλάνα του Τζέικομπ Νίστρουπ και οι «πράσινοι» περίμεναν κάποια πρόταση για να τον παραχωρήσουν. Πρόταση που ήρθε τελικά από τις ΗΠΑ και την Κολόμπους Κρου.

Οι δύο ομάδες συμφώνησαν για δανεισμό με οψιόν αγοράς και ο Ζαρουρί ετοιμάζεται για το MLS, με τους Αμερικανούς να επισημοποιούν την απόκτησή του μέσω της σχετικής ανακοίνωσης.

Ο Ζαρουρί είχε υπογράψει το καλοκαίρι του 2025 στον Παναθηναϊκό, με τη φανέλα του οποίου μέτρησε 50 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, πετυχαίνοντας 8 γκολ και μοιράζοντας 4 ασίστ.