Λύση στην υπόθεση του 23χρονου Κολομβιανού χαφ φαίνεται πως δίνει η Νότιγχαμ Φόρεστ, ανοίγοντας παράλληλα τον δρόμο για την άμεση μετακίνησή του στον Ολυμπιακό.

Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Πίπε Σιέρα, η αγγλική ομάδα έχει καταλήξει σε συμφωνία με τη Ρασίνγκ Σανταντέρ για την αγορά του ποδοσφαιριστή, ενώ έχει υπάρξει συμφωνία και με την πλευρά του παίκτη για συμβόλαιο έως το 2030.

Το σχέδιο προβλέπει πως ο Κολομβιανός μέσος θα παραχωρηθεί αμέσως στον Ολυμπιακό με τη μορφή δανεισμού, προκειμένου να συνεχίσει την καριέρα του στους «ερυθρόλευκους».

Ο 23χρονος χαφ έχει φορέσει 11 φορές τη φανέλα της εθνικής Κολομβίας και διαθέτει σημαντικές παραστάσεις από την Ευρώπη, έχοντας περάσει στο παρελθόν από Μπάγερ Λεβερκούζεν, Νυρεμβέργη και Χαλ.

Στη φετινή αγωνιστική περίοδο αποτελεί βασική επιλογή της Ρασίνγκ Σανταντέρ, έχοντας αγωνιστεί και στα τρία πρώτα παιχνίδια της ισπανικής ομάδας στο πρωτάθλημα.