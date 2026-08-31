Ο μεταγραφικός… πυρετός καλά κρατεί τις τελευταίες ημέρες στον Ολυμπιακό, ο οποίος «τρέχει» να κλείσει έναν ακόμα ποδοσφαιριστή για τα άκρα στο φινάλε του «παραθύρου». Ο παίκτης – ή οι παίκτες – αυτός, δεν θα είναι πάντως ούτε ο Ρούμπεν Βάργκας, ούτε ο Μπράιαν Χιλ. Οι «Ερυθρόλευκοι» διέψευσαν τα σενάρια που ακούγονται κυρίως από το εξωτερικό, περί ενδιαφέροντός τους για τους εν λόγω ποδοσφαιριστές. Με τα νέα αυτά δεδομένα, αν υπάρξει ενίσχυση στα εξτρέμ για τους Πειραιώτες, θα πρόκειται για άλλη περίπτωση ποδοσφαιριστή και κατά πιθανότητα, ονόματος που δεν έχει ακουστεί πολύ έντονα κατά τη διάρκεια της μεταγραφικής περιόδου.
Διαψεύδει για Χιλ και Βάργκας ο Ολυμπιακός
Στη διάψευση κάθε σεναρίου για τους Ρούμπεν Βάργκας και Μπράιαν Χιλ, προχώρησαν οι Πειραιώτες
Ακούστε το άρθρο
Newsroom
Πρόσθεσε το Newsbeast στις προτεινόμενες πηγές σου στη Google