Ο μεταγραφικός… πυρετός καλά κρατεί τις τελευταίες ημέρες στον Ολυμπιακό, ο οποίος «τρέχει» να κλείσει έναν ακόμα ποδοσφαιριστή για τα άκρα στο φινάλε του «παραθύρου». Ο παίκτης – ή οι παίκτες – αυτός, δεν θα είναι πάντως ούτε ο Ρούμπεν Βάργκας, ούτε ο Μπράιαν Χιλ. Οι «Ερυθρόλευκοι» διέψευσαν τα σενάρια που ακούγονται κυρίως από το εξωτερικό, περί ενδιαφέροντός τους για τους εν λόγω ποδοσφαιριστές. Με τα νέα αυτά δεδομένα, αν υπάρξει ενίσχυση στα εξτρέμ για τους Πειραιώτες, θα πρόκειται για άλλη περίπτωση ποδοσφαιριστή και κατά πιθανότητα, ονόματος που δεν έχει ακουστεί πολύ έντονα κατά τη διάρκεια της μεταγραφικής περιόδου.