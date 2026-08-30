Η Εθνική ομάδα βόλεϊ γυναικών πάτησε με 3-0 τη σετ τη Γαλλία πραγματοποιώντας εντυπωσιακή εμφάνιση και πήρε την πρόκριση για τους προημιτελικούς του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος.

Η Εθνική ομάδα μπήκε στο παιχνίδι αποφασισμένη να πάρει το εισιτήριο για τους «8» του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος για δεύτερη φορά και το έδειξε από το πρώτο σετ, το οποίο πήρε με 25-16 μέσα σε 22 λεπτά.

Η Γαλλία προσπάθησε να απαντήσει στο δεύτερο, η Ελλάδα όμως με σερί 5-0 μετέτρεψε το 14-15 σε 14-20 και πήρε και το δεύτερο σετ, με 25-18, παρά το γεγονός ότι λίγο πριν το τέλος του τραυματίστηκε η Μπακοδήμου και αποχώρησε υποβασταζόμενη.

Το μόνο που είχε να κάνει η Εθνική ομάδα ήταν να παραμείνει ψύχραιμη συνεχίζοντας στον ίδιο ρυθμό και στο τρίτο σετ και το έκανε, φτάνοντας στο 25-20 για το πανηγυρικό 3-0, παίρνοντας την πρόκριση για τους προημιτελικούς του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος.

Τα σετ: 16-25, 18-25, 20-25