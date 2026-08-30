Η Γιαγκελόνια, η οποία θα είναι η αντίπαλος του Ολυμπιακού στην πρεμιέρα της League Phase του Europa League, νίκησε με 5-2 τη Ράκοφ εκτός έδρας, για το πρωτάθλημα της Πολωνίας.

Με τον Τόλη Κωνσταντόπουλο κανονικά στην 11άδα της, η Γιαγκελόνια έμεινε πίσω στο σκορ από το γκολ του Εμρέλι στο 23′, δεν επηρεάστηκε όμως και κατάφερε να κάνει την ανατροπή πριν το τέλος του πρώτου ημιχρόνου.

Στο 31′ ο Ιμάζ με πέναλτι έκανε το 1-1 και στο 37′ ο Πρέλετς έγραψε το 1-2, για να έρθει η ισοφάριση της Ράκοφ στο δεύτερο ημίχρονο και συγκεκριμένα στο 56′ με τον Γεντρίκα.

Η Γιαγκελόνια, όμως, αντέδρασε και πάλι καλά και έκανε το 2-3 στο 76′, με πέναλτι του Μοντόια, για να ακολουθήσει αμέσως μετά, στο 78′, το 2-4 από τον Σόου, με τον Σιλά να διαμορφώνει στο 89′ το τελικό 2-5.

Με αυτή τη νίκη η αντίπαλος του Ολυμπιακού στο Europa League πήγε στους 9 βαθμούς, στο -3 από την πρωτοπόρο Λέγκια Βαρσοβίας που έχει δύο παιχνίδια περισσότερα όμως.