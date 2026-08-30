Η Μπαρτσελόνα συμφώνησε σε όλα με την Άρσεναλ για την απόκτηση του Γκαμπριέλ Ζεσούς, ο οποίος τη Δευτέρα (31/8) θα είναι στην Ισπανία για να υπογράψει συμβόλαιο για 2+1 χρόνια.
Οι «μπλαουγκράνα» ήθελαν να αποκτήσουν επιθετικό και τελικά τον βρήκαν στην Αγγλία, με όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές να έχουν συμφωνήσει, όπως αναφέρει σε ανάρτησή του ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο.
Έπειτα από 123 συμμετοχές με την Άρσεναλ την τελευταία τριετία, έχοντας 32 γκολ και 22 ασίστ, ο Γκαμπριέλ Ζεσούς ετοιμάζεται να αποχωρήσει για να συνεχίσει την καριέρα του στην Ισπανία με τη φανέλα της Μπαρτσελόνα.
Ο 29χρονος Βραζιλιάνος επιθετικός έχει συμφωνήσει με τους Καταλανούς για συμβόλαιο για 2+1 χρόνια, με τους Λονδρέζους να ανάβουν το «πράσινο φως» για να ταξιδέψει ο παίκτης στη Βαρκελώνη τη Δευτέρα (31/8) και να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του.
🔵🔴🇧🇷 Gabriel Jesus will sign a two year contract at Barcelona. The agreement also includes an option to extend for extra year, until 2029.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 30, 2026
Gabriel immediately said yes to Barcelona, seen by the Brazilian as a dream opportunity.
Arsenal authorized his travel on Monday. pic.twitter.com/7sq4RkDZN1