Η Ρόμα, αντίπαλος της ΑΕΚ στη League Phase του Champions League, ανακοίνωσε την απόκτηση του Λεονάρντο Μπαλέρδι από τη Μαρσέιγ και έκλεισε και τον Μάρτεν Ντε Ρουν από την Αταλάντα.

Οι «τζαλορόσι» έχουν ενισχυθεί καθώς επέστρεψαν έπειτα από χρόνια στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση, όπου θα αντιμετωπίσουν την Ένωση στην Allwyn Arena.

Ο Τζαν Πιέρο Γκασπερίνι είχε ζητήσει από τη διοίκηση να κάνει ό,τι μπορεί για να πραγματοποιήσει τις μεταγραφικές επιθυμίες του και έχει μείνει ικανοποιημένος από τις κινήσεις που έγιναν, καθώς έκλεισαν ακόμη δύο παίκτες.

Η Ρόμα ανακοίνωσε την απόκτηση του 27χρονου Αργεντίνου στόπερ Μπαλέρδι με δανεισμό από τη Μαρσέιγ και οψιόν αγοράς, ενώ θέμα χρόνου είναι να ανακοινωθεί και η απόκτηση του Ντε Ρουν.

Ο διεθνής Ολλανδός χαφ αφήνει την Αταλάντα έπειτα από εννιά χρόνια και βρίσκεται ήδη στη Ρώμη για να περάσει τις ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει το συμβόλαιό του με τους «τζαλορόσι», οι μεταγραφές των οποίων δεν σταματούν εδώ.

Όπως τόνισε και ο Γκασπερίνι στις δηλώσεις του, στόχος είναι η απόκτηση ενός αριστερού εξτρέμ και ενός πλάγιου μπακ και μέχρι την Τρίτη (1/9), ημέρα που ολοκληρώνεται η μεταγραφική περίοδος στην Ιταλία, αναμένονται εξελίξεις.