Στο μεταγραφικό «στόχαστρο» του Παναθηναϊκού, φέρεται να βρίσκεται ο Γιακούμπ Πιοτρόφσκι της Ουντινέζε.
Όπως αναφέρουν στην Πολωνία, οι «πράσινοι» συζητούν με την Ιταλική ομάδα το ενδεχόμενο μετακίνησης του παίκτη στην Αθήνα.
Παράλληλα, στην Ιταλία αναφέρουν πως η άνθρωποι της Ουντινέζε έχουν απορρίψει τις πρώτες προτάσεις για τον 28χρονο παίκτη, ο οποίος έχει συμβόλαιο έως το 2029.
Ο Πολωνός μέσος κοστολογείται με 4,5 εκατομμύρια ευρώ και τη φετινή σεζόν στην γειτονική χώρα, έχει ένα γκολ σε τρεις συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις.
Την περσινή σεζόν ο Πιοτρόφσκι είχε δυο γκολ και μια ασίστ σε 39 συμμετοχές με την Ιταλική ομάδα. Στο παρελθόν έχει φορέσει τις φανέλες των Πογκόν, Γκενκ, Φορτούνα Ντίσελντροφ και Λουντογκόρετς.
Jakub Piotrowski zamieni Udinese na Panathinaikos?— Meczyki.pl (@Meczykipl) August 30, 2026
🗣️ @wlodar85: Udinese na razie odrzuca propozycje Greków. Może być ciężko, by Piotrowski odszedł w tym oknie – deadline day jest już we wtorek.
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