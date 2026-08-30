Στο μεταγραφικό «στόχαστρο» του Παναθηναϊκού, φέρεται να βρίσκεται ο Γιακούμπ Πιοτρόφσκι της Ουντινέζε.

Όπως αναφέρουν στην Πολωνία, οι «πράσινοι» συζητούν με την Ιταλική ομάδα το ενδεχόμενο μετακίνησης του παίκτη στην Αθήνα.

Παράλληλα, στην Ιταλία αναφέρουν πως η άνθρωποι της Ουντινέζε έχουν απορρίψει τις πρώτες προτάσεις για τον 28χρονο παίκτη, ο οποίος έχει συμβόλαιο έως το 2029.

Ο Πολωνός μέσος κοστολογείται με 4,5 εκατομμύρια ευρώ και τη φετινή σεζόν στην γειτονική χώρα, έχει ένα γκολ σε τρεις συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις.

Την περσινή σεζόν ο Πιοτρόφσκι είχε δυο γκολ και μια ασίστ σε 39 συμμετοχές με την Ιταλική ομάδα. Στο παρελθόν έχει φορέσει τις φανέλες των Πογκόν, Γκενκ, Φορτούνα Ντίσελντροφ και Λουντογκόρετς.