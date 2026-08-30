Μετά την αρνητική γνωμοδότηση του CNOSF, η γαλλική ομοσπονδία μπάσκετ (FFBB) αποφάσισε να μην επανεξετάσει την υπόθεση της Μονακό.

Οι Μονεγάσκοι έκαναν μια προσπάθεια να παρουσιάσουν ένα νέο πλάνο για τη νέα σεζόν, ωστόσο, το CNOSF έκρινε πως δεν μπορούσε, βάσει των κανονισμών, να εξετάσει τα νέα στοιχεία που προσκόμισε ο σύλλογος.

Έτσι, η FFBB δεν άνοιξε εκ νέου τη διαδικασία ελέγχου, με αποτέλεσμα οι πρωταθλητές Γαλλίας να αποκλειστούν οριστικά από τις επαγγελματικές κατηγορίες, τόσο την Betclic ELITE όσο και την ELITE 2.